La venta de entradas para el partido en Baltimore está por alcanzar el límite de aforo

Más de 60 mil boletos vendidos y una pregunta que empieza a tomar fuerza en Baltimore: ¿Está cerca de llenarse el estadio para el debut de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana?

La fiebre por el Tricolor ya se refleja en las taquillas del M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens, donde México enfrentará a Colombia este sábado 26 de septiembre. El encuentro ya registra más de 60 mil entradas vendidas.

Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana | IMAGO 7

La demanda no se limita a los aficionados locales. Los boletos para el partido han sido vendidos muestra de la presencia que mantiene la Selección Mexicana en territorio estadounidense y también de los aficionados cafeteros.

Y aunque todavía quedan entradas disponibles, la cifra de localidades vendidas coloca al partido muy cerca de un lleno en el inmueble de Baltimore.

¿Cuánta capacidad tiene el estadio de Baltimore?

El M&T Bank Stadium tiene una capacidad que ronda los 70 mil aficionados, aunque las cifras oficiales y distintos registros varían de acuerdo con la configuración utilizada para cada evento. Algunas referencias señalan capacidades de 70 mil 745 o 70 mil 257 espectadores.

Con más de 60 mil boletos vendidos, México y Colombia se encaminan así a disputar el encuentro ante una gran entrada, en la que será además la primera vez que el Tricolor juegue en Baltimore.

Entrenamiento de la Selección Mexicana previo a su partido en Baltimore | IMAGO 7

El escenario tendrá un ingrediente especial: será el primer partido de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana.

El duelo contra Colombia está programado para este sábado 26 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), tiempo del centro de México, como parte de la preparación del Tricolor rumbo al nuevo ciclo mundialista de 2030.