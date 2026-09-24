El Estadio BBVA en el lanzamiento de marca de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

En el norte, el equipo mexicano suma una racha positiva en más de 60 años

Luego de la confirmación del regreso de la Selección Mexicana de futbol a suelo regiomontano para la Vuelta de los Cuartos de Final de la Nations Leagues, con este encuentro, el próximo 17 de noviembre, el Tricolor llegará a 35 partidos disputados en la ciudad, consolidando una historia que comenzó en 1962.

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Hasta el momento, México ha jugado 34 encuentros en Monterrey, con un saldo de 24 victorias, cinco empates y cinco derrotas. De estos compromisos, seis han sido oficiales y 28 amistosos, por lo que el duelo de noviembre representará el séptimo compromiso oficial del combinado nacional en territorio regio.

Los partidos oficiales comenzaron en 1977, cuando México enfrentó a Surinam y Canadá dentro de las eliminatorias mundialistas. Posteriormente, el Tricolor disputó compromisos oficiales ante San Cristóbal y Nieves en 2004, Trinidad y Tobago en 2005 y Belice en 2008.

Panorámica del Estadio BBVA, casa de Rayados de Monterrey | MEXSPORT

A estos encuentros se suma el que representa el capítulo más importante de la historia de México en Monterrey: el duelo ante Alemania Occidental en el Mundial de 1986.

Aquel 21 de junio de 1986, el Estadio Universitario fue escenario de los cuartos de final de la Copa del Mundo. México y Alemania Occidental terminaron 0-0 después de 120 minutos y el boleto a las semifinales tuvo que definirse en penales, donde los alemanes se impusieron 4-1.

Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Por la jerarquía del torneo y la instancia alcanzada, se puede considerar el partido más importante que la Selección Mexicana ha disputado en Monterrey.

El resto del historial está compuesto por 28 partidos amistosos, con enfrentamientos ante selecciones como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Rumania, Ecuador, Países Bajos, Costa Rica y Paraguay, entre otras. El último antecedente fue precisamente ante Costa Rica, el 11 de octubre de 2018, cuando México se impuso 3-2 en el Estadio Universitario.

Ahora, el regreso tendrá un ingrediente adicional: será la primera vez que la Selección Mexicana juegue en el Estadio BBVA. Así, Monterrey volverá a recibir al Tricolor en un partido oficial y la ciudad llegará a 35 encuentros como sede, con aquel inolvidable México-Alemania de 1986 como el antecedente de mayor relevancia mundialista.