El jugador de las Chivas se sinceró sobre uno de los momentos más divertidos de la Copa del Mundo 2026

Sin duda alguna, la Copa del Mundo 2026 fue uno de los eventos deportivos más grandes en la historia del deporte. Sin embargo, no todo lo bueno quedó dentro del terreno de juego, pues en algunas ocasiones los futbolistas se robaban la miradas fuera de ella. Caso de ello fue o hecho por la Selección Mexicana en un video haciendo alusión la porra de la Selección de Noruega.

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“Me quedó con lo de Haaland”

Durante una charla en el podcast ‘Cracks y Mortales’ Roberto ‘Piojo’ Alvarado, jugador de México durante la justa veraniega, confesó que una de las cosas que más le gustaron del torneo fue la unión que hubo entre staf, cuerpo técnico y futbolistas, pues todos entraban al cotorreo cuando no había necesidad de ponerse serios, incluso confesando que él mismo fue el autor intelectual de uno de los videos más virales del Tri.

Me quedo con el momento cuando nos pusimos la máscara de Haaland. La neta yo las mandé a pedir y les compré a todos. Eso estuvo chido porque hasta el cuerpo técnico le entró, estuvo perro porque jugadores, staff, cuerpo técnico, el grupo se hizo muy cerrado, muy unido, y al final eso te ayuda un montón porque en la cancha puedes disfrutar”, confesó el Piojo.

Piojo Alvarado en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Así mismo, Alvarado reconoció que junto con la unión, el propio grupo hizo que todo fuera más ‘fácil’ durante la concentración, pues todos estaban con todos y nadie se hacía a un lado a la hora de jugar o distraerse, situación que influyó en el terreno de juego de una manera positiva.

El grupo hizo que todo fluyera, todos cotorreaban bien perro, hacíamos pendejadas y todos jalaban. Creo que eso nos ayudó un montón en la cancha a confiar”, añadió el Piojo.

Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Cómo le fue al Piojo Alvarado en el Mundial?

Uno de los futbolistas que cautivó al público durante los partidos de México fue sin duda el futbolista de las Chivas, Roberto Alvarado. El piojo protagonizó un ataque sumamente efectivo durante los cinco juegos de la Selección Mexicana, pues junto a Raúl Jiménez y Julián Quiñones fue uno de los más participativos en el torneo.

En los cinco duelos disputados por México, el Piojo disputó todos como titular en la banda derecha del plantel comandado por Javier ‘Vasco’ Aguirre, colaborando con tres asistencias (Sudáfrica, Chequia y Ecuador).