El atacante mexicano participó en una divertida dinámica viral con los Dragones previo a viajar con el Tri

Antes de emprender el viaje para encarar los compromisos internacionales de la Fecha FIFA, Santiago Giménez se sumó a las tendencias digitales en el balompié europeo. El delantero azteca formó parte de un contenido interactivo preparado por el Porto para sus plataformas oficiales, donde los integrantes de la plantilla compitieron en una "batalla de aura" recreando los gestos y poses más virales del momento.

Santi Giménez, nuevo jugador de Porto | fcporto.pt

Durante la grabación, el 'Bebote' compartió escena con el artillero portugués André Silva, elemento con quien sostiene una pugna directa por la posición en el ataque de los Dragones. Giménez viene de presenciar desde el banquillo de suplentes la victoria de su escuadra por 3-1 en el Clásico frente al Benfica.

Hasta el momento, el canterano celeste acumula tres participaciones y una anotación con la camiseta del club lusitano, trabajando para consolidarse en el cuadro estelar que encabeza el director técnico Francesco Farioli.

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?

La convocatoria del atacante no estuvo exenta de matices en Portugal. El estratega Farioli manifestó públicamente su postura respecto al llamado del mexicano, señalando que hubiera preferido que el futbolista permaneciera con el club para acelerar su proceso de adaptación e integración al grupo.

Santi Giménez se alista con el Tri l MEXSPORT

Pese a esto, Giménez se incorporó este martes a la concentración del representativo nacional en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR). El plantel tricolor tiene programado volar hacia Baltimore este jueves para preparar el choque amistoso del sábado 26 de septiembre ante Colombia, duelo que marcará el estreno oficial de Rafael Márquez al frente del banquillo.