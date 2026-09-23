"No hay otro": Javier Aguirre se rinde ante Gilberto Mora y defiende que sea el nuevo '10' de México

El 'Vasco' llenó de elogios al joven asegurando que es el heredero natural del dorsal más emblemático de la Selección

Javier Aguirre se dirigió a España para comenzar su etapa como estratega de Valencia, y sus primeras palabras no solo se enfocaron en su nuevo reto, sino que dedicaron un espacio importante para enaltecer a la joya de la Selección de México, Gilberto Mora.

Aguirre, quien lideró al combinado nacional en la Copa del Mundo 2026, donde Mora tuvo una destacada participación, no escatimó en elogios hacia el juvenil. Con la autoridad que le confiere su trayectoria, el técnico mexicano fue contundente.

Gil es un crack, un muchachito que en poco tiempo estará fuera de México, merece ir a Europa, a un gran equipo y lo va a lograr seguramente

Gilberto Mora con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

La declaración de Aguirre no se limitó al futuro europeo de Mora, sino que abordó un tema que genera debate en el entorno de la Selección: la herencia del dorsal '10'. Al ser cuestionado sobre si Mora es el indicado para portar ese número emblemático, el 'Vasco' fue tajante y despejó cualquier duda:

Y sí, el 10, ¿Quién mejor que él? No hay otro

El futuro de los mexicanos en Europa: Aguirre mantiene la incertidumbre

Más allá de sus palabras sobre Mora, Aguirre también fue interrogado sobre la posibilidad de llevarse a algún futbolista mexicano a Europa en esta nueva etapa con el Valencia. Aunque no descartó la idea, el técnico prefirió mantener la cautela y no asegurar nada concreto.

Javier Aguirre previo a su vuelo a España para dirigir a Valencia | GINA SÁNCHEZ

"Después habla de si se llevará a algún mexicano a Europa pero no asegura nada", señaló una fuente presente en el lugar.

La llegada de Aguirre al Valencia abre una ventana de oportunidad para que el talento mexicano pueda dar el salto al 'Viejo Continente', pero por ahora, el 'Vasco' prefiere centrarse en su nuevo equipo y en consolidar su proyecto en la Liga Española.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 | IMAGO 7