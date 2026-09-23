Javier Aguirre se dirigió a España para comenzar su etapa como estratega de Valencia, y sus primeras palabras no solo se enfocaron en su nuevo reto, sino que dedicaron un espacio importante para enaltecer a la joya de la Selección de México, Gilberto Mora.
Aguirre, quien lideró al combinado nacional en la Copa del Mundo 2026, donde Mora tuvo una destacada participación, no escatimó en elogios hacia el juvenil. Con la autoridad que le confiere su trayectoria, el técnico mexicano fue contundente.
Gil es un crack, un muchachito que en poco tiempo estará fuera de México, merece ir a Europa, a un gran equipo y lo va a lograr seguramente
La declaración de Aguirre no se limitó al futuro europeo de Mora, sino que abordó un tema que genera debate en el entorno de la Selección: la herencia del dorsal '10'. Al ser cuestionado sobre si Mora es el indicado para portar ese número emblemático, el 'Vasco' fue tajante y despejó cualquier duda:
Y sí, el 10, ¿Quién mejor que él? No hay otro
El futuro de los mexicanos en Europa: Aguirre mantiene la incertidumbre
Más allá de sus palabras sobre Mora, Aguirre también fue interrogado sobre la posibilidad de llevarse a algún futbolista mexicano a Europa en esta nueva etapa con el Valencia. Aunque no descartó la idea, el técnico prefirió mantener la cautela y no asegurar nada concreto.
"Después habla de si se llevará a algún mexicano a Europa pero no asegura nada", señaló una fuente presente en el lugar.
La llegada de Aguirre al Valencia abre una ventana de oportunidad para que el talento mexicano pueda dar el salto al 'Viejo Continente', pero por ahora, el 'Vasco' prefiere centrarse en su nuevo equipo y en consolidar su proyecto en la Liga Española.
Las declaraciones de Aguirre sobre Gilberto Mora no solo demuestran la confianza que tiene en el joven talento, sino que también ponen de manifiesto la importancia de la Selección Mexicana en el panorama futbolístico internacional. El futuro de Mora parece brillante, y con el respaldo de una figura como Javier Aguirre, es muy probable que lo veamos brillando en los mejores escenarios del mundo.