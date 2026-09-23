Javier Aguirre fue elegido por el Valencia para tomar las riendas del equipo en un momento complicado, con el conjunto ubicado en la posición 19 de LaLiga y apenas cuatro puntos después de siete jornadas. El mexicano vuelve así al futbol español con un reto importante.
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Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, explicó los motivos que llevaron al club a decantarse por Aguirre, resaltando especialmente su experiencia, conocimiento de LaLiga y capacidad para trabajar en escenarios de máxima exigencia.
La gestión de grupo, una de las principales virtudes de Aguirre
“Creo que uno de sus valores más importantes es la gestión de grupo. El contexto Valencia tampoco le asusta, él sabe a dónde viene, tiene mucha ambición y necesitamos a alguien que no le asusten los retos”, declaró Vázquez en conferencia.
El directivo también destacó que Aguirre conoce tanto la competición española como al propio Valencia, un factor que consideró relevante para afrontar rápidamente la situación.
“Tiene experiencia en LaLiga Española, conoce LaLiga y conoce Valencia, eso es importante”, agregó.
Una amplia experiencia en el futbol español
Aguirre cuenta con una extensa trayectoria en España, donde ha dirigido a Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.
Su regreso a LaLiga llega después de una tercera etapa al frente de la Selección Mexicana y con el antecedente de haber dirigido a varios clubes españoles en situaciones de presión. Ahora deberá trasladar esa experiencia al banquillo de Mestalla.
La situación del Valencia explica la importancia del perfil buscado por la directiva, el equipo marcha en el puesto 19 y se encuentra en puestos de descenso después de las primeras siete jornadas del campeonato. Aguirre asumirá el desafío con el objetivo de cambiar la dinámica del conjunto.
Para Braulio Vázquez, la experiencia y la capacidad de manejar un vestidor son elementos centrales para afrontar el momento actual. El director deportivo confía en que Aguirre pueda responder ante el reto y comenzar a recuperar terreno con el Valencia en LaLiga.