Javier Aguirre en el partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur en el Mundial 2026 | MEXSPORT

El entrenador mexicano volverá a dirigir en el futbol de España

Tras casi dos semanas de rumores y negociaciones, Valencia anunció de manera oficial la contratación de Javier Aguirre como su nuevo entrenador.

El entrenador mexicano firmó contrato hasta el final de la presente temporada con la posibilidad de extenderlo por un año más, informó el club valenciano.

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Con esto, el ‘Vasco’ volverá a dirigir en España, país en el que ya tiene experiencia al frente del Atlético de Madrid, Osasuna, Mallorca y Leganés.

Del Mundial a España

Javier Aguirre regresará a los banquillos luego de haber dirigido a la Selección Mexicana durante la pasada Copa del Mundo, torneo en el que el Tri fue eliminado en Octavos de Final ante Inglaterra.

Aunque muchos creían que el experimentado estratega se tomaría un tiempo después del reto mundialista, distintos reportes señalan que tuvo varias ofertas, entre ellas la del Valencia y una de la selección de Ecuador.

Javier Aguirre con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Misión clara: salvar la categoría

El Valencia arrancó la campaña con muchos problemas deportivos e incertidumbre institucional, lo que se tradujo en malos resultados. Tras siete fechas, el cuadro Che marcha penúltimo de la tabla general con solo cuatro puntos cosechados.