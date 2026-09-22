Los cambios continúan al interior de Valencia. El conjunto blanquinegro atraviesa una etapa de renovación con miras a salir de zona de descenso en LaLiga, empezando con la llegada de Javier Aguirre.
Aunque el equipo aún no confirma su llegada, el 'Vasco' tomará el lugar de Carlos Corberán. Sin embargo, no es la única modificación que tendrá el club previo a la pausa de invierno en la Temporada 2026-27.
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Valencia anuncia cambios en el cuerpo médico
Tras la derrota contra Sevilla en la Jornada 5 el pasado viernes 11 de septiembre, Valencia confirmó varios cambios además de la salida de Corberán. Ron Gourlay dejó su posición como CEO de futbol, además que también salieron varios miembros de su equipo de trabajo.
En ese contexto, este martes, el club confirmó que tampoco continuará el doctor Pedro López Mateu, responsable de los servicios médicos desde noviembre de 2019. "El Valencia CF agradece su dedicación y profesionalidad durante estos años y le desea buena suerte en su futuro profesional", informó.
De igual forma, Valencia aseguró que "comunicará próximamente la nueva estructura del departamento médico". López Mateu no solo fue repsonsable del primer equipo, sino que también se hizo cargo de los jugadores y las jugadoras del primer equipo masculino, femenino y de la Academia VCF.
¿Cuándo juega de nuevo Valencia?
La buena noticia para el conjunto valenciano es que tendrá un par de semanas de trabajo antes de que se reanude LaLiga, debido a la pausa por la Fecha FIFA. Ello dará tiempo a Javier Aguirre y su cuerpo técnico de adaptarse y conocer al grupo antes de su primera prueba en partido oficial.
Este primer juego está programado para el domingo 11 de octubre a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), cuando Valencia visite a Racing de Santander. La expectativa es que el 'Vasco' ya esté al frente del equipo en dicho compromiso, luego de que Óscar Sánchez se hizo cargo de forma interina.