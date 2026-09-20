Un año de contrato y duras exigencias: Así son las condiciones que puso Valencia a Aguirre

El técnico mexicano tratará de salvar nuevamente a un equipo mexicano del descenso

El regreso de Javier Aguirre a LaLiga es inminente y solo falta que Valencia haga oficial su contratación. De acuerdo con la prensa española, los Blanquinegros confirmarán la llegada del 'Vasco' después del partido de este domingo contra la Real Sociedad.

Será el séptimo club que Aguirre dirija en España, donde tiene experiencia para salvar clubes del descenso. Con ello en mente es que la directiva de Valencia lo buscó, aunque también le impuso ciertas condiciones a su contrato según los medios españoles.

Javier Aguirre como técnico de la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Por cuánto tiempo firmará Aguirre?

Según distintos medios como Marca, uno de los puntos que más le costó a ambas partes en cerrar fue la duración del acuerdo. Valencia no quería comprometerse a más de un año, mientras que Aguirre quería la oportunidad de un proyecto duradero.

Al final, el contrato será por un año, es decir, hasta 2027, con renovación automática por uno más y mejora de sueldo si finaliza entre los mejores cinco. En ese sentido, de acuerdo con el medio valenciano À Punt, Valencia puede no renovar sin penalización, si Aguirre solo logra la salvación.

Por último, el mismo canal, a través del programa El partit de la una, afirmó que Aguirre está prácticamente obligado a salir de los últimos tres lugares de la clasificación antes de iniciar la segunda vuelta. De lo contrario, el club podrá despedirlo sin compensación alguna.

¿Cómo marcha Valencia en LaLiga?

De momento, Valencia suma cuatro puntos y está penúltimo de la clasificación, a la espera de lo que pase en el partido de Málaga contra Getafe. Los Albicelestes por ahora suman tres unidades y los Azulones seis, por lo que un empate sería favorable para los Blanquinegros.

Javier Aguirre, entrenador mexicano, con la Selección Mexicana | MEXSPORT

De igual forma, Villarreal, Levante y Elche están por delante de Valencia empatados en cinco puntos, aunque por la diferencia de goles es el último el que está en zona de descenso. Por ello, un triunfo este domingo ante la Real Sociedad le permitirá a los valencianos salir de zona de descenso.

Después del partido de este domingo en casa, los Murciélagos visitarán a Racing hasta el domingo 11 de octubre, ya que las siguientes semanas habrá juegos de Copa del Rey. Ello le dará chance a Aguirre de trabajar con el equipo al menos dos semanas antes de su debut como estratega.