El mediocampista mexicano volvió a ser considerado por Diego Simeone

Obed Vargas podría tener actividad este domingo en el derbi madrileño, luego de que Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone lo incluyera en la convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentar al Real Madrid en el Estadio Metropolitano.

El mediocampista mexicano vuelve a aparecer en una lista del conjunto rojiblanco después de varios meses sin disputar un partido con el club, por lo que el encuentro ante los dirigidos por José Mourinho podría representar su regreso a las canchas con el Atlético.

Obed Vargas con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Obed Vargas no juega con el Atlético desde mayo

Vargas no ha tenido participación con el Atlético de Madrid durante la temporada 2026-27. Su último partido con el conjunto colchonero fue el pasado 24 de mayo, cuando disputó el encuentro ante Villarreal en La Cerámica.

Después de ese compromiso, el mexicano participó con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, mientras que durante el mercado de verano el Atlético trabajó en la posibilidad de encontrarle una cesión.

Sin embargo, ninguna negociación llegó a concretarse y Vargas permaneció en el plantel dirigido por Simeone.

Obed Vargas con Atlético de Madrid en pretemporada | AP

¿Lo veremos regresar con el máximo rival?

Ahora, el mexicano vuelve a ser considerado para un partido de máxima exigencia ante el Real Madrid, aunque su posible participación dependerá de la decisión del técnico argentino.

La competencia por un lugar en el mediocampo también será importante, pues Simeone tiene disponibles a jugadores como Koke, Morten Hjulmand, Jorge Castillo, Rodrigo Mendoza, Álex Baena y Johnny Cardoso.

El derbi madrileño se disputará este domingo 20 de septiembre a las 08:15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Metropolitano.