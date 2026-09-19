El nuevo teatro de la Castellana no se salvó de las plagas

A veces el dinero no lo es todo. Pese a ser uno de los recintos más grandes, importantes y modernos de todo el mundo del deporte, el Estadio Santiago Bernabéu, hogar del Real Madrid, aparentemente no está exento a los problemas naturales, como la visita de invitados inesperados como las ratas.

Estadio Santiago Bernabéu | x:@realmadrid

¿Qué pasó en el Bernabéu?

Pese a haber sido remodelado recientemente, durante un partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, un aficionado del equipo Merengue logró captar en una zanja del estadio a un ratón, situación que quedó grabada y ubicada en redes sociales.

CAPTURA DE PANTALLA

De inmediato miles de usuarios criticaron al recinto, asegurando que un lugar tan moderno no debería tener ese tipo de problemas. Por otro lado, otros usuarios aseguraron que aunque en un estadio muy limpio y moderno a veces hay plagas que no pueden ser controladas en su tonalidad.

Ante la publicación de las imágenes, el equipo o la cuenta oficial del equipo y del estadio no se han pronunciado al respecto, sin embargo, posiblemente se implemente un protocolo para evitar que este tipo de imágenes sigan apareciendo en el ‘mejor estadio de futbol del mundo’.

El Santiago Bernabéu, pionero del nuevo mundo

Si hay un recinto que engloba y expliqué a la perfección lo que significa ser un estadio de futbol es sin duda el que está ubicado en Avenida de Concha Espina, 1, 28036 Madrid, España, ubicado en el distrito de Chamartín,a lo largo del paseo de la Castellana.

Desde el 14 de diciembre de 1947, el gran estadio del Real Madrid ha sido uno de los templos del futbol más importantes del mundo. Desde su capacidad innumerable cada remodelación y su avance tecnológico y arquitectónico en cada remodelación hacen del lugar uno imperdible para los amantes del balompié.

El Teatro de la Castellana sufrió su más reciente remodelación en junio de 2019. El recinto recibió una nueva fachada, nuevas secciones, nuevo césped y equipo de cuidados para el mimo, además de un techo retráctil para todo tipo de eventos. Si bien ha demostrado tener algunos ‘detalles’ mínimos, no deja de ser un pionero de la era moderna en el deporte.