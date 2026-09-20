El estratega portugués destacó la fortaleza del grupo y aseguró que el conjunto merengue estará en la pelea por el título hasta el final

José Mourinho no tiene dudas de que el Real Madrid seguirá en la pelea por el título de LaLiga hasta las últimas jornadas, pues considera que la calidad del plantel está acompañada por una fortaleza colectiva que puede ser determinante durante una temporada tan extensa.

José Mourinho dirigiendo el partido ante Betis | AP

El entrenador portugués destacó en conferencia previo al Clásico de Madrid con el Atlético de Madrid precisamente sobre el trabajo del grupo y señaló que el campeonato español debe entenderse como una carrera de larga distancia, en la que los equipos deberán superar distintos obstáculos antes de conocer al campeón.

“Este equipo, más allá de la calidad que tiene, tiene una fuerza que para mí tiene un significado muy grande, que es la fuerza de un grupo”, señaló Mourinho al hablar sobre las posibilidades del Real Madrid en la competición.

ELCHE VS REAL MADRID | AP

Mourinho: “El campeonato es una maratón”

El portugués insistió en que todavía queda mucho camino por recorrer en LaLiga y que los resultados pueden cambiar conforme avance la temporada.

“El campeonato es una maratón, el campeonato no es siempre autopista, no es siempre una autopista sin ningún tipo de obstáculo, pero ahí estaremos”, afirmó.

Con estas palabras, Mourinho dejó claro que confía en que el Real Madrid pueda mantenerse en la disputa por el campeonato pese a los obstáculos que pueda encontrar durante el calendario.

LaLiga todavía tendrá muchas jornadas por delante y el conjunto blanco deberá mantener su regularidad para llegar con opciones a la recta final de la competición.