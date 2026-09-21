Nacho Sanchis, pluma invitada por RÉCORD desde España, nos describe la valía de contratar al Vasco Aguirre para el banquillo del Valencia

El Valencia CF es un club gigante venido a menos en los últimos años debido a la mala gerencia por parte de Peter Lim. Sin embargo, desde hace un par de semanas parece que la lógica ha regresado a la capital del Turia y eso permite que los aficionados tengan una luz de esperanza. El director general del club, Javier Solís, solicitó la contratación de Braulio Vázquez, uno de los mejores directores deportivos de España si no el mejor, y el presidente del club, Kiat Lim, contra todo pronóstico escuchó y aceptó. Esa fue la primera decisión lógica del Valencia en varios años, la segunda no ha sido otra que la contratación de Javier Aguirre.

El Vasco le encaja al Valencia en esta situación como anillo al dedo. Su veteranía y normalidad son justo lo que la plantilla y la afición necesitan en un momento de máxima crispación. Vayamos por partes. La veteranía de Javier Aguirre para saber tratar con los futbolistas es clave, la plantilla no tenía una relación idílica con el anterior técnico y Aguirre precisamente ha destacado siempre por saber llegar al futbolista y ganarse a los vestuarios más allá de decisiones tácticas o técnicas. Jugadores veteranos como José Gayà, Hugo Duro, Pepelu o Luis Rioja agradecerán tener un entrenador que suma más partidos entrenados en la élite que ellos jugados, cuando lo normal los últimos años era que al club se sumaran entrenadores con cero experiencia en primera división (Carlos Corberán, Rubén Baraja y Gennaro Gattuso, últimos tres entrenadores del club, nunca habían entrenado en LaLiga hasta llegar al Valencia).

Valencia venció al Alavés | X: @valenciacf

Pero también es importante la normalidad que aportará Aguirre. Esa normalidad que tanto hace falta en un club donde todo se magnifica y cada semana hay un tema delicado que abordar en una conferencia de prensa. Javier sabe controlar los entornos, no solo a los medios, a los aficionados, a la gente, a todo lo que rodea un club, y eso es justo lo que necesita la entidad en este instante. Una persona que no tenga miedo a afrontar las aristas de un club como el Valencia y que no solo las afronte, sino que además se las tome como requieren: con profesionalidad pero con filosofía y buen humor.

La normalidad de Javier también será clave para los jóvenes, acostumbrados los últimos años a tener pocas oportunidades. El mexicano ha demostrado que si ha de apostar por un chico joven lo hace tenga la edad que tenga, y justo en Valencia viene una hornada de futbolistas de alto nivel como Aimar Blázquez, Íker Córdoba, Aaron Mayol o David Otorbi. Esos chicos necesitan de un mister normal como Aguirre, que no tenga miedo a ponerlos, que si dan el nivel, los alinee, normalidad.

Javier Aguirre en juego del Tri | MEXSPORT