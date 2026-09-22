El futbolista uruguayo fue sometido a nuevas pruebas médicas

Malas noticias en el seno del Real Madrid; el conjunto Merengue dio a conocer un nuevo repórter médico sobre el alcance de la lesión de Federico Valverde y ha destacado un esguince de grado 3.

Federico Valverde lesionado

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”, destaca en un comunicado a través de su página.

De acuerdo a lo presentado por el equipo se estima que el mediocampista se encuentre fuera por al menos dos meses y con ello se perderá la Fecha FIFA con Uruguay, en el nuevo proyecto de Diego Forlán.

Fede Valverde en un partido del Real Madrid | X: @fedeevalverde

Y es que, Valverde se llevó una fuerte entrada por parte de Kang In en el Derbi Madrileño. El uruguayo se llevó un fuerte pisotón sobre la articulación, incluso la jugada fue reclamada para una roja que no llegó.

Festejo de Valverde en el Santiago Bernabéu| AP

Cabe mencionar, que después de encuentro en el Metropolitano se había dado a conocer un primer diagnóstico médico: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde”.

En la información ya se resaltaba que el futbolista se sometería a más pruebas para descartar cualquier otra situación físicamente: "Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas”.

Partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid en LaLiga | AP

¿Cómo terminó el Derbi?

Atlético de Madrid terminó venciendo al Real Madrid con un 2-1; Alejandro Grimaldo marcó el primero desde el tiro penal tras una falta de Dean Huijsen a Giuliano Simeone para abrir el marcador.