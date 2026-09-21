La polémica del Clásico de Madrid está muy lejos de terminar

Siguen las hostilidades entre los vecinos. Atlético de Madrid aprovechó sus redes sociales para mandarle un mensaje al Real Madrid, específicamente centrado en su director técnico, José Mourinho, quien saliera con imágenes de las faltas no sancionadas a favor de los merengues.

El conjunto Colchonero no es la primera vez que hace esto, ya que tuvo unos sucesos algo parecidos cuando el Barcelona intentó fichar a Julián Álvarez, acción que llevó a los dirigidos por el ‘Cholo’ a burlarse del equipo blaugrana por redes sociales.

Ahora, tras las declaraciones del ‘Special One’ y las publicaciones del Real Madrid, donde se ha levantado una campaña de las injustiucias sobre los señalamientos arbitrales que los afectan, el Atléti no dudo en mandar un mensaje.

José Mourinho reclama al árbitro en el partido de Atlético contra Real Madrid | AP

“Basta del acoso arbitral”

Primero, en un video se ve que una persona saca una impresión, hasta que se revela la foto de Mourinho en conferencia de prensa con las imágenes en mano quejándose sobre las rojas no señaladas para el Madrid junto con el mensaje:

Basta del acoso arbitral

Dejando en claro que, al menos para ellos, se les ha hecho muy excesiva su campaña de injusticias que han influido en sus últimos enfrentamientos en vez de tomar en cuenta también el rendimiento de su equipo al momento de los partidos.

Si todo no fuera suficiente, el Comité Técnico de Árbitros de España ha dado a conocer las conversaciones entre el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias y Daniel Jesús Trujillo, encargado del VAR, que permitieron conocer los motivos por los que se modificaron las sanciones en dos acciones importantes del partido.

José Mourinho reclama al árbitro en el partido de Atlético contra Real Madrid | AP

Una polémica que está lejos de terminar

El resultado ya no se puede cambiar; el Atlético fue el ganador del Clásico, fue el equipo que mejor jugó al futbol en el Metropolitano, pero las fallas arbitrales no pueden pasar desapercibidas, ya que en un arranque de liga donde el Barcelona avanza con paso firme por el Tricampeonato.

Por ese motivo, el Real Madrid no quiere perder unidades y buscará a toda costa hacerse escuchar para que sean revisadas todas las jugadas que ellos consideran polémicas, aunque las declaraciones del técnico merengue no cayeran muy bien para el Atlético y a Simeone.

Hasta el momento, no se ha dicho nada sobre las jugadas que apela el Madrid, esperando una resolución de todo lo acontecido el sábado en el Metropolitano.