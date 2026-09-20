El canal del equipo merengue no de guardó nada en contra de los encargados de las decisiones arbitrales

Real Madrid TV elevó el tono de sus críticas contra el arbitraje tras el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid. El canal oficial del conjunto blanco cuestionó varias de las decisiones tomadas durante el encuentro y volvió a señalar una presunta diferencia de criterio en las acciones que involucran al equipo dirigido por José Mourinho.

Las declaraciones llegaron después de un partido en el que, de acuerdo con el análisis realizado por el medio madridista, el Atleti pudo haber terminado con nueve jugadores. Real Madrid TV consideró que las decisiones arbitrales tuvieron un peso importante en el desarrollo del encuentro y aseguró que resulta complicado realizar una valoración exclusivamente deportiva de lo ocurrido.

Jugadores de Atlético de Madrid reclaman al árbitro en el partido contra Real Madrid | AP

Real Madrid TV cuestiona el arbitraje del Derbi

Uno de los principales reclamos estuvo relacionado con las acciones en las que estuvieron involucrados jugadores del Atlético de Madrid. "No sabemos lo que habría pasado si el Atlético se hubiera quedado con nueve jugadores", señalaron en Real Madrid TV al analizar las decisiones tomadas por el cuerpo arbitral durante el encuentro.

El canal madridista también cuestionó la actuación de Ortiz Arias y aseguró que existe una doble vara de medir en las decisiones relacionadas con el Real Madrid. Incluso hicieron referencia a un episodio ocurrido semanas atrás para reforzar su postura sobre el trato que, consideran, ha recibido el conjunto blanco durante la temporada.

José Mourinho reclama al árbitro en el partido de Atlético contra Real Madrid | AP

Otro de los momentos señalados fue la entrada de Kang-in Lee sobre Fede Valverde. En Real Madrid TV cuestionaron la actuación del árbitro después de que el futbolista uruguayo reclamara la acción: "En la entrada de Kang In Lee sobre Fede, cuando Valverde se levanta y protesta, el árbitro se ha dirigido con actitud chulesca y macarra a Valverde"

La fuerte crítica de Real Madrid TV contra LaLiga

El tono de la transmisión aumentó considerablemente al hablar de la situación que, desde el canal oficial del Real Madrid, consideran que atraviesa el futbol español. Una de las declaraciones más contundentes fue: "Estoy seguro de que muchos madridistas tienen ganas de levantarse y de marcharse de esta competición. Dan ganas de levantarse y de marcharse de esta competición".

Las críticas también alcanzaron directamente a LaLiga y a su presidente, Javier Tebas. "Es todo vomitivo, les da igual que les rebose la mierda a LaLiga de Tebas. Lo de esta temporada rebosa ya todos los vasos", manifestaron durante el análisis posterior al derbi.