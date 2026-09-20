Imágenes captadas muestran al colegiado saliendo del estadio en una actitud que encendió aún más las redes sociales

La controversia generada tras el derbi madrileño sumó un nuevo capítulo fuera de las canchas. Luego de que el Real Madrid formalizara su postura institucional criticando severamente la labor del cuerpo arbitral en el Estadio Metropolitano, se difundieron imágenes del silbante central Miguel Ángel Ortiz Arias al momento de abandonar el inmueble deportivo.

José Mourinho en el banquillo del Real Madrid | AP

El video captado en exclusiva por las cámaras del programa El Chiringuito muestra al árbitro madrileño retirándose del recinto en su vehículo particular en una actitud sonriente y distendida. La escena causó indignación de forma inmediata entre los aficionados merengues, incrementando la tensión en un entorno ya de por sí encendido por el arbitraje del encuentro.

Jugadores de Atlético de Madrid reclaman al árbitro en el partido contra Real Madrid | AP

Las imágenes se viralizaron rápidamente en plataformas digitales, donde la afición cuestionó el gesto del colegiado a la luz de los acontecimientos recientes en el terreno de juego y el pronunciamiento oficial emitido por el club visitante.

El malestar del Real Madrid

La difusión de las imágenes se produce en un contexto de altísima ebullición. El Real Madrid expresó su rechazo a través de una crónica en su sitio web titulada "Un mal arbitraje decide el derbi", sumándose a las posturas expresadas previamente por su director técnico, José Mourinho, y la directiva de la entidad merengue.

Partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid en LaLiga | AP

Entre los puntos centrales del reclamo blanco se señalan dos decisiones disciplinarias durante la primera mitad: la no expulsión de Cristian "Cuti" Romero tras una entrada sobre Jude Bellingham al minuto 35, y una acción similar de Kang-In Lee frente a Federico Valverde al 44'. Ambas jugadas, aunadas al penal cobrado a Dean Huijsen, son consideradas por el club como factores determinantes en la derrota frente al Atlético de Madrid.