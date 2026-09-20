Si nos dejan en paz y tranquilos, y nos dejan competir en igualdad de condiciones, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado, no quiero pensar en eso. Quiero pensar que se han equivocado, como se equivocan los entrenadores y los jugadores. Quiero pensar que el CTA se ha equivocado, pobre gente. Han metido a un árbitro de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico contra el Real Madrid. Se han equivocado”, añadió.