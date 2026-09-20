El primer duelo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en LaLiga llega a su fin. Luego de un largo duelo en el Riyadh Metropolitano correspondiente a la Jornada 8, el equipo Colchonero se quedó con los tres puntos en casa. Sin embargo, la polémica se volvió a hacer presente, situación que no tolero José Mourinho.
¿Qué dijo Mou?
El entrenador portugués habló en la rueda de prensa sobre lo ocurrido dentro del rectángulo de el juego. The Special One aseguró que el equipo Merengue tuvo muchas dificultades debido a la roja de Dean Huijsen, situación que además de afectar al equipo molestó al entrenador, pero respaldo a su equipo.
Las dificultades que hemos tenido después once contra diez, pues podemos imaginar lo que serían 50 minutos once contra nueve y por lo tanto me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que lo han dado todo. Hemos hecho un primer tiempo de gran clase, de personalidad, que podíamos haber ganado perfectamente en el segundo tiempo”, declaró Mourinho.
Mourinho, también sentenció y expresó su molestia ante las decisiones arbitrales, pues aseguró que la Comisión y el silbante afectaron directamente el juego. El entrenador tachó el juego de ‘extraño’ y señaló al silbante y al VAR por su criterio, en especial cuando se trata del Real Madrid.
El que tiene que estar feliz, además de la gente del Atlético, es el Comité por la designación arbitral. Ha sido todo muy extraño. Lo primero es que una semana antes del partido ya se sabía quién es el árbitro, cuando se sabe 24 horas antes. En este caso ha sido una semana antes.
Si nos dejan en paz y tranquilos, y nos dejan competir en igualdad de condiciones, falta mucho. No quiero ir lejos y decir que esto estaba preparado, no quiero pensar en eso. Quiero pensar que se han equivocado, como se equivocan los entrenadores y los jugadores. Quiero pensar que el CTA se ha equivocado, pobre gente. Han metido a un árbitro de 41 años que nunca ha estado en una situación como esta y otro que tiene un historial muy rico contra el Real Madrid. Se han equivocado”, añadió.
Polémicas en el Real Madrid
Además de señalar las situaciones ocurridas ante el Atlético de Madrid, Mou no dejó pasar la oportunidad para llevar la voz sobre las ‘injusticias’ que ha sufrido el cuadro Merengue en las primeras jornadas, pues en dos partidos ya han recibido hasta cuatro tarjetas rojas.
Llevo aquí tres meses y no quiero ir en esta dirección, pero dos rojas contra el Elche, después ganamos, dos rojas hoy... Ya es un poco más difícil. Un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y el del VAR que tiene una historia con el Madrid pues... enhorabuena al Comité de designación arbitral. Negreira ya no está, ¿no?. Pues si no está, esta liga no está manchada por Negreira”, concluyó.