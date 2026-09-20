José Mourinho reclama al árbitro en el partido de Atlético contra Real Madrid | AP

Previo al descanso, los cuerpos técnicos se encararon en el túnel a los vestuarios

Con las emociones a flor de piel. Como era de esperarse, el primer Derbi Madrileño de la Temporada 2026-27 en LaLiga tuvo goles, polémica y hasta un conato de bronca que dejó un expulsado por bando en el partido celebrado este domingo en el Estadio Metropolitano.

Fue después de los primeros 45 minutos, cuando el marcador seguía empatado sin goles, que integrantes de Atlético de Madrid y de Real Madrid se enfrentaron en el túnel de los vestuarios. Además, dos jugadores se enfrentaron, pero sin consecuencia.

Partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid en LaLiga | AP

¿Qué pasó en el medio tiempo del Derbi Madrileño?

En un video compartido en redes sociales por Partidazo de Cope, se observa el momento en el cual las bancas de ambos clubes se acercaron al túnel tras el silbatazo que finalizó el primer tiempo. Antonio Rüdiger y Morten Hjulmand fueron de los primeros jugadores en llegar a la entrada.

Por el momento, se desconocen las razones por las cuales ambos futbolistas se encararon, pero en el video se observa que incluso se dan un ligero empujón. Ante ello, compañeros suyos e integrantes de los cuerpos técnicos se acercaron para separarlos.

Jugadores de Atlético de Madrid reclaman al árbitro en el partido contra Real Madrid | AP

Pese a esa confrontación, ninguno de los dos futbolistas recibió tarjeta amarilla. Quienes sí recibieron la tarjeta roja fueron el preparador físico de los Colchoneros y uno de los asistentes técnicos de José Mourinho del lado de los Merengues, de acuerdo con Mundo Deportivo.

La polémica en el Atlético de Madrid vs Real Madrid

El primer tiempo del partido en el Estadio Metropolitano estuvo marcado por la polémica arbitral, situación que provocó molestia sobre todo por parte de los Merengues. El conjunto blanco reclamó a Miguel Ángel Ortiz Arias una posible expulsión a Lee Kang-in por una entrada sobre Federico Valverde.

De igual forma, quedaron inconformes cuando el silbante fue al VAR para revisar una confusión de identidad y cuando echó para atrás una tarjeta roja a Cristian 'Cuti' Romero. La polémica continuó después del partido, cuando José Mourinho se quejó de estas acciones en su conferencia de prensa, aunque se desconoce si el portugués recibirá alguna sanción.