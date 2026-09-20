El delantero argentino sigue sufriendo las consecuencias de sus decisiones

Las cosas van de mal en peor para Julián Álvarez. Luego de vivir un polémico verano tras la Copa del Mundo 2026, la ‘Araña’ sigue en medio de la polémica, esto tras sus deseos de salir del Atlético de Madrid en el mercado de fichajes y no conseguirlo, causando la molestia de los aficionados colchoneros, mismos que se lo recuerdan cada que regresa a ‘casa’.

Julián Álvarez en lamento con Atlético de Madrid en el partido contra Villarreal | AFP

¿Qué pasó con Álvarez?

Luego de haber vivido algunos momentos tensos e incómodos con la afición del Atlético de Madrid, quedó claro que la relación está rota. Con abucheos, mensajes en su contra e incluso el retiro de su camiseta de las tiendas oficiales, el futbolista se volvió un ‘infiltrado’ dentro de la plantilla de Diego Pablo Simeone.

Cada que el futbolista era anunciado en cualquier colaboración con el equipo, los seguidores abucheaban y reprochaban a Álvarez, recordando que no olvidan sus intentos de irse. El momento cumbre llegó a lo más alto cuando, en la previa al Derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid, el delantero fue presentado como suplente. Ante eso, miles de personas abuchearon su nombre.

CAPTURA DE PANTALLA

Tras la presentación de la ‘Araña’, el Metropolitano se llenó de abucheos y silbidos, situación que parece no incomodar de más al atacante, pues este se mostró serio y con poca reacción. Asimismo, el delantero permaneció con un semblante de tristeza y soledad en el banquillo, mostrando aún más la incomodidad que se vive en el club.

La situación ha convertido cada aparición de Julián Álvarez en un momento de tensión para el Atlético de Madrid. Aunque el delantero continúa formando parte de la plantilla y está a disposición de Simeone, la reacción de la grada deja claro que una parte de la afición todavía no olvida lo ocurrido durante el mercado de fichajes.

Ahora, el argentino tendrá que intentar recuperar la confianza de los seguidores con sus actuaciones dentro del terreno de juego. La temporada apenas comienza y Álvarez todavía tiene la posibilidad de cambiar el rumbo de la relación con la afición, aunque por ahora cada aparición suya en el Metropolitano está acompañada por una fuerte reacción desde las tribunas.

CAPTURA DE PANTALLA

Álvarez, un caso mal manejado

Desde que surgió el rumor de una posible salida de Julián Álvarez al Barcelona, las cosas ya se veían tensas entre los clubes y con el propio futbolista. El argentino se encargó de asegurar que su deseo era salir del equipo colchonero en el verano; desafortunadamente, la directiva no permitió que eso sucediera.

Tras la negativa del Atlético a dejar ir a Álvarez, aunado a que todo mundo conocía la situación, los seguidores dejaron de apoyar a su delantero, pues vieron como una traición sus palabras y deseos de ir a uno de los rivales directos del club.