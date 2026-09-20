El delantero mexicano no fue titular en el partido de la Superliga de Grecia pero tuvo actividad

Armando 'Hormiga' González volvió a tener participación con el Olympiacos en la Superliga de Grecia. El delantero mexicano ingresó de cambio en la segunda mitad y ayudó a darle mayor intensidad al ataque de su equipo, que terminó imponiéndose 1-0 al Levadiakos en la Jornada 5.

Luego de haber aparecido como titular en compromisos anteriores, incluidos algunos partidos de Europa League, González tuvo que comenzar esta vez desde el banquillo. El técnico del Olympiacos, Imanol Alguacil, apostó inicialmente por Roman Yaremchuk como referente en el ataque, mientras que posteriormente también le dio minutos a Marius Mouandilmadji.

Armando 'Hormiga' González, con Olympiacos | @olympiacosfc

La oportunidad para el atacante mexicano llegó al minuto 75. González ingresó al terreno de juego en lugar de Jota Silva con la misión de aportar frescura al frente de ataque durante los últimos minutos del encuentro.

La 'Hormiga' no tardó en hacerse presente. Apenas un minuto después de entrar, el mexicano probó suerte con un disparo hacia la portería rival, en una de sus primeras intervenciones del partido.

Con González en el campo, el Olympiacos buscó darle mayor profundidad a su ofensiva y presionó en busca del gol que le permitiera quedarse con los tres puntos. La recompensa llegó en la recta final, cuando Saliakas apareció para marcar el 1-0 con un remate de cabeza, luego de un preciso centro de Freuler.

Jugadores de Olympiacos celebran con 'Hormiga' González | AP

Aunque González no pudo hacerse presente en el marcador, volvió a sumar minutos y demostró que puede ser una alternativa para el ataque del conjunto griego.

El mexicano continúa así con su proceso de adaptación en Grecia, mientras busca aprovechar cada oportunidad que recibe para ganarse un lugar en el once titular del Olympiacos.