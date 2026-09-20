El mediocampista sufrió una fuerte entrada de Kang In en el Derbi Madrileño

El Real Madrid ha dado a conocer el parte médico de Federico Valverde quien se llevó una fuerte entrada por parte de Kang In en el Derbi Madrileño entre el Atlético de Madrid y los Merengues.

El mediocampista uruguayo continuó jugando pese a la entrada dura del asiático; sin embargo, el reporte ha mostrado una lesión y que de acuerdo a reportes estaría fuera entre dos y tres semanas.

Fede Valverde en un partido del Real Madrid | X: @fedeevalverde

¿Qué tiene Valverde?

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde", el comunicado.

Asimismo, se resalta que el futbolista se someterá a más pruebas para descartar cualquier otra situación físicamente: "Valverde será sometido a nuevas pruebas en las próximas horas."

José Mourinho en el partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid en LaLiga | AP

¿Cómo fue el Derbi Madrileño?

Con pocas aproximaciones del Real Madrid que eran detenidas en los linderos del área y un par de disparos del Atlético se consumieron los primeros minutos del encuentro y así se irían al descanso.

Alejandro Grimaldo marcó el primero des el tiro penal luego de que Dean Huijsen, terminara por taclear al atacante, este al ser el último hombre provocó el español viera la roja apenas iniciado el complemento.

Gol de Rudiger con el Real Madrid | AP

Al minuto 59 una vez más el argentino, Simeone, hizo de las suyas en el costado derecho y tras superar a Cucurella mandó un centro que fue empujado por Jonathan David para extender la ventaja.