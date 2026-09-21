José Mourinho reclama al árbitro en el partido de Atlético contra Real Madrid | AP

Sigue la polémica por las decisiones arbitrales en el Clásico madrileño del fin de semana

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) dio a conocer los audios del VAR correspondientes al derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid, disputado el domingo en el Estadio Metropolitano, donde dos decisiones arbitrales generaron polémica durante el encuentro.

Las conversaciones entre el árbitro Miguel Ángel Ortiz Arias y Daniel Jesús Trujillo, encargado del VAR, permitieron conocer los motivos por los que se modificaron las sanciones en dos acciones importantes del partido: la entrada de Cristian 'Cuti' Romero sobre Jude Bellingham y la expulsión de Dean Huijsen.

Los audios fueron publicados por la Real Federación Española de Futbol y LaLiga en sus redes sociales, con las conversaciones correspondientes a las intervenciones del VAR durante el encuentro.

VAR corrigió la amonestación de Cuti Romero

La primera intervención del VAR ocurrió al minuto 39, cuando Cuti Romero protagonizó una acción con Jude Bellingham que inicialmente terminó con tarjeta amarilla para el futbolista del Atlético de Madrid.

El Real Madrid reclamó que la entrada debía ser sancionada con tarjeta roja, por lo que el árbitro del VAR, Daniel Jesús Trujillo, pidió a Ortiz Arias revisar la jugada, aunque señaló que el motivo era una posible confusión de identidad.

"Te recomiendo una revisión para que valores un potencial error... Una confusión de identidad", señaló Trujillo al árbitro central, quien se dirigió al monitor para analizar nuevamente la acción.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid | AP

Desde el VAR, Trujillo explicó que había observado que era Romero quien pisaba al jugador del Real Madrid, mientras que Bellingham era quien tenía contacto con el balón. Tras revisar las imágenes, Ortiz Arias determinó modificar las sanciones.

"Ok. Voy a cancelar la amarilla para el jugador del Madrid y voy a sacar amarilla al jugador del Atlético de Madrid", respondió el árbitro, por lo que Bellingham dejó de estar amonestado y la tarjeta quedó para Romero.

José Mourinho en el partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid en LaLiga | AP

Huijsen fue expulsado tras la revisión del penalti

La segunda intervención del VAR llegó al minuto 51, cuando Ortiz Arias señaló penalti a favor del Atlético de Madrid por un agarrón de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone.

En primera instancia, el defensor del Real Madrid recibió tarjeta amarilla, pero desde el VAR se solicitó una nueva revisión para determinar si la acción debía ser considerada como una expulsión por impedir una ocasión manifiesta de gol.

"Te recomiendo una revisión para que valores una potencial tarjeta roja por 'DOGSO', por sujetar al adversario sin disputa", le indicó Trujillo al árbitro central.

Jugadores de Atlético de Madrid reclaman al árbitro en el partido contra Real Madrid | AP

Ortiz Arias acudió al monitor para analizar la jugada y pidió una toma más amplia con la intención de observar la posición del portero Thibaut Courtois y determinar si tenía posibilidades de intervenir en la acción.

Después de revisar las imágenes, el árbitro concluyó que Courtois no estaba a una distancia suficiente para llegar al balón y que Huijsen había detenido al atacante sin disputar la pelota.

"Vale, el portero no está a distancia de llegar. Efectivamente, no hay disputa de balón. Voy a cambiar la amarilla por la roja y mantengo el penalti", explicó Ortiz Arias antes de mostrarle la tarjeta roja a Huijsen.