El técnico rojiblanco pidió respeto después de las declaraciones del entrenador del Real Madrid tras el derbi

Diego Simeone no quiso que las declaraciones de José Mourinho después del derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid terminaran por quitarle protagonismo al triunfo de su equipo. El técnico argentino pidió cuidar las palabras y mantener el respeto, sin importar el nombre o la trayectoria de quien las pronuncie.

“Somos respetuosos con lo que opinan los demás. Estamos en un lugar privilegiado en el que todos estamos muy expuestos. Cualquier nombre, ya sea Simeone, Mourinho, Flick, Pellegrini... necesitamos tener cuidado con lo que decimos y saber respetar a los demás”, señaló el estratega rojiblanco.

Partido de Atlético de Madrid contra Real Madrid en LaLiga | AP

Simeone pide no cruzar la línea del respeto

El entrenador del Atlético fue contundente al referirse a las declaraciones realizadas después del partido y aseguró que ni siquiera los técnicos con mayor reconocimiento están por encima del respeto hacia los demás.

“Perder, perdemos todos. Pero cuando uno sale de esa línea del respeto es peligroso. Por más que te llames Mourinho, Flick o Simeone, no vale todo. No hay que pasar esa línea nunca”, sentenció.

Simeone también habló sobre las jugadas polémicas que marcaron el encuentro y defendió el trabajo realizado por sus futbolistas. El argentino consideró que el Atlético logró controlar buena parte del partido y limitar las transiciones de su rival.

“Fue un partido intenso, ante un rival con unas transiciones increíbles y las controlamos casi todas. En el segundo tiempo, solo esa que se chocan Cuti y Llorente y deja a Diomande”, explicó.

José Mourinho reclama al árbitro en el partido de Atlético contra Real Madrid | AP

Respecto a las expulsiones y las acciones arbitrales, Simeone recordó que previamente habían recibido una explicación sobre una jugada similar y evitó centrar su análisis en las decisiones del árbitro.

“El jefe de los árbitros ya nos dijo que este tipo de jugadas como la del Cuti no eran expulsión. Ahora, si nos queremos detener en eso, pues vale, juguemos. Pero el partido lo ganamos”, apuntó.

Simeone destaca el trabajo colectivo del Atlético

El técnico rojiblanco también rechazó entrar en el debate sobre si su equipo fue superior futbolísticamente y evitó calificar el resultado bajo ese criterio.

“Estás buscando un título y yo sinceramente no lo necesito. Hicimos un trabajo muy bueno colectivo; el equipo defendió muy bien ante grandes jugadores y los logramos contener”, declaró.

Simeone celebró además el significado del triunfo para los aficionados del Atlético, especialmente después de la espera que tuvo el equipo para volver a conseguir una victoria de estas características.

“Tengo claro lo que hizo el equipo, la alegría de nuestra gente una vez más después de que hace 15 años no era fácil, y nos hace seguir creciendo como equipo. Es un paso más”, afirmó.