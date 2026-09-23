El delantero azteca tuvo contratiempos en su vuelo y llegó hasta el martes por la tarde a México

La México ya está completa de cara al partido amistoso ante Colombia. Armando ‘Hormiga’ González fue el último jugador en incorporarse a la primera convocatoria de Rafael Márquez, con lo que el equipo ya está listo para viajar a Baltimore de cara al juego amistoso.

El delantero del Olympiacos tardó en incorporarse luego de haber tenido una serie de complicaciones durante su viaje desde Grecia modificó sus planes y retrasó su llegada a la concentración.

Hormiga el último en incorporarse

El recorrido de Armando González hacia México comenzó en Grecia, pero el itinerario se complicó una vez que el futbolista llegó a Estados Unidos. Un retraso en su vuelo inicial, combinado con los trámites aduaneros, provocó que perdiera la conexión que tenía programada para continuar su viaje hacia la Ciudad de México.

Ante esta situación, el delantero tuvo que pasar la noche en Washington y buscar una alternativa para poder llegar a territorio mexicano lo antes posible. El cambio de planes obligó al jugador del Olympiacos a modificar su ruta y continuar el viaje el martes.

Armando González y Mateo Chávez llegando a un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT

La nueva alternativa contempló un vuelo hacia Chicago durante la mañana del martes. Desde esa ciudad, González tomó posteriormente otro avión con destino a la Ciudad de México, donde finalmente aterrizó alrededor de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Después de su llegada, el delantero se trasladó directamente al Centro de Alto Rendimiento para reportar con la Selección Mexicana y ponerse a disposición de Rafael Márquez y su cuerpo técnico.

Armando González calentando en un partido de la Selección Mexicana | IMAGO7

González, por su parte, tiene previsto incorporarse plenamente a los entrenamientos este miércoles. El atacante tendrá que adaptarse rápidamente a la dinámica de trabajo del nuevo cuerpo técnico y recuperar las sesiones que no pudo realizar debido a los inconvenientes durante su traslado.

El delantero mexicano tendrá tan sólo un día de entrenamiento previo al viaje a Estados Unidos, programado para el próximo jueves. Ya en la en la ciudad estadounidense realizarán unos últimos entrenamientos para alistar sus últimos detalles antes de enfrentar a la selección Cafetalera. Posteriormente, El Tri continuará en concentración y más futbolistas se unirán de cara a sus siguientes encuentros.