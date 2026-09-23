El joven jugador de Xolos de Tijuana se perfila como uno de los pilares en esta nueva era del combinado azteca

Con el inicio de una nueva era es necesario y designar un nuevo referente, y por ahora todo apunta que Gilberto Mora es el elegido. El joven futbolista de Xolos de Tijuana es uno de los jugadores que tendrán continuidad con la Selección Mexicana luego de la Copa del Mundo 2026 y que están llamados a ser pilares fundamentales en el nuevo proceso que empezó esta semana con Rafael Márquez como técnico.

Podría interesarte Futbol Javier Aguirre reconoce deuda con Memo Ochoa por dejarlo fuera del XI en el Mundial de 2010

El excapitán del Tri debutará el próximo sábado 26 de septiembre como estratega del combinado nacional en un amistoso contra Colombia, encuentro en el cual 'Morita' será una de las figuras a seguir. Para dicho encuentro, según los reportes, el jugador de 17 años portará el mítico dorsal 10, mismo que en el Mundial estuvo en manos de Alexis Vega, ausente en esta convocatoria.

Durante el torneo de la FIFA, Mora utilizó el 19, pero para este nuevo proceso el cuerpo técnico consideró que ya está listo para asumir la responsabilidad que conlleva ser el '10 del Tri'. De esta forma repetirá el dorsal que utiliza con Tijuana, equipo con el cual también hizo la transición antes del inicio del Apertura 2026, cuando firmó su renovación de contrato.

Gilberto Mora en la pasada Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El historial del '10' de la Selección Mexicana

Como ocurre con otros equipos, el número 10 tiene un significado especial en México, usualmente otorgado a aquel jugador que tiene la obligación de orquestar el ataque y marcar la diferencia. A lo largo de los años, distintos jugadores lo han usado tanto en partidos oficiales como en amistosos, pero no todos han estado a la altura de las exigencias.

Raúl Jiménez y Gilberto Mora en la pasada Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana | IMAGO 7

En la historia reciente de los mundiales, cinco jugadores diferentes usaron el dorsal 10 con el Tri. Luis García tuvo el honor de utilizarlo en Estados Unidos 1994 y en Francia 1998. Para la siguienteedición, Corea-Japón 2002, le llegó el turno a Cuauhtémoc Blanco, uno de los 10s más recordados y que repitió en Sudáfrica 2010, aunque en Alemania 2006 el elegido fue Guillermo Franco.

Ya en la era reciente, Giovani Dos Santos asumió la responsabilidad en Brasil 2014 y Rusia 2018, para luego legárselo a Alexis Vega, elegido para los mundiales de Qatar 2022 y Norteamérica 2026. Ahora, Mora tendrá este honor en los amistosos de esta Fecha FIFA, aunque no es garantía de que lo mantendrá para el Mundial de 2030.

Gilberto Mora con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026 | IMAGO 7

¿Cuándo juega la Selección Mexicana?