Javier Aguirre y la negativa que le impuso a Edson Álvarez durante la Copa del Mundo

El ex entrenador de la Selección Mexicana no dejó que el Machin metiera cámaras de la concentración

En pleno cambio de proyecto de la Sección Mexicana, las historias, rumores y especulaciones no dejan de estar en torno al cuadro nacional. Recientemente, uno de los nombres que no dejan de estar en medio de la polémica es el de uno de los capitanes, Edson Álvarez, jugador del West Ham de la Premier League.

Edson Álvarez en lamento con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué pasó con Edson?

Luego de que el mediocampista viera en una acusación legal en México, donde incluso el propio jugador tuvo que salir a aclarar que estaba deslindado del asunto, solo unas semanas después volvió a ser el foco de atención, ahora gracias a su documental.

Durante el podcast ‘Selecciona2’, el periodista Dvad Faitelson y el comentarista de TUDN Andrés Vaca, confesaron que el Machin intentó meter cámaras y camarógrafos a la concentración del Tricolor durante la justa veraniega. Sin embargo, el entrenador del equipo le negó rotundamente esta opción.

Edson, en esa idea de filmar su documental, él quería meter un equipo de camarógrafos, de filmógrafos, a la concentración de la Selección durante la Copa del Mundo, y fue el mismo Aguirre le dijo 'Aquí no Campeón, hasta acá, está bien que lo quieras filmar, pero acá dentro es intimidad de Selección”, confesó Andrés Vaca.

Javier Aguirre como técnico de la Selección Mexicana | MEXSPORT

Así mismo, el propio David Faitelson declaró que ese tipo de cosas han hecho que el capitán del equipo esté ‘perdiendo el rumbo’, pues se ha hablado más de él durante temas extra cancha que en situaciones que lo involucren dentro del terreno de juego.

“Yo creo que hace tiempo que Edson Álvarez perdió un poco la brújula”, añadió para el podcast David Faitelson.

Edson Álvarez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Edson Álvarez y un cierre de año para el olvido

Tras su salida del Ajax de la Eredivisie en 2023, la carrera del mexicano ha vivido una montaña rusa de emociones. En su llegada al West Ham, la ilusión para el jugador y la afición tricolor estuvo más alta que nunca, desafortunadamente nunca encontró la estabilidad que sí tuvo en Holanda y poco a poco se fue rezagando.

En busca de darle un giro a su actualidad, Edson fue al Fenerbahce de Turquía, esto con el fin de sumar más minutos que en Inglaterra. Desafortunadamente el plan de Álvarez no salió de la mejor manera y terminó regresando con los Hammers, ahora con menos oportunidad que antes.

Desde el 2023 hasta la Copa del Mundo 2026, el Machin suma un total de 92 partidos disputados entre el Fenerbahce y el West Ham, en ellos apenas suma dos goles y cuatro asistencias, además de dejar una actuación muy regular en la justa veraniega con México.