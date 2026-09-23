El equipo felino atraviesa una dura prueba en el Apertura 2026, en el cual corre el riesgo de quedar eliminado

Tigres atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años y, después de nueve jornadas disputadas en el Apertura 2026, el equipo felino ya mira de cerca un escenario que no vive desde hace más de una década: quedarse fuera de la Liguilla. La última ocasión en la que los universitarios no alcanzaron la Fase Final fue en el Clausura 2014, cuando terminaron en el lugar 14 con 21 puntos.

Ahora, la situación vuelve a encender las alarmas en el entorno auriazul. Tigres ocupa el puesto 16 de la clasificación con apenas siete unidades, producto de una sola victoria, cuatro empates y cuatro derrotas después de nueve fechas.

Fernando Gorriarán en lamento con Tigres de la Liga MX | IMAGO 7

La derrota 2-0 ante FC Juárez, equipo que hasta ese momento no había ganado en el torneo, agravó todavía más el panorama. El margen de error comienza a reducirse para los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich, sobre todo porque todavía tendrán que medirse con varios de los equipos que actualmente se encuentran en la parte alta de la tabla.

Toluca marcha como líder con 19 puntos, Chivas es segundo con 18, América tercero con 17 y Cruz Azul aparece entre los primeros puestos con 15 unidades. A Tigres todavía le queda camino por recorrer, pero el calendario presenta una exigencia importante en la segunda mitad de la fase regular.

Víctor Manuel Vucetich con Tigres de la Liga MX | IMAGO 7

Los felinos deberán encontrar regularidad y sumar puntos ante rivales que actualmente pelean por los primeros lugares, mientras intentan recuperar terreno desde el fondo de la clasificación.

Después de una década de presencia constante en las Fases Finales, el Apertura 2026 pone al conjunto universitario ante un escenario que parecía lejano, volver a disputar un torneo sin Liguilla