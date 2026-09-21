Alan Franco, jugador de Tigres, en un partido en el Apertura 2026 | IMAGO7

El defensor argentino fue captado en un video difundido por Miguel Arizpe en medio de la crisis deportiva que atraviesa el conjunto felino en el Apertura 2026

Tigres atraviesa uno de sus momentos más complicados de los últimos años y ahora sumó una polémica fuera de la cancha. Alan Franco, defensor argentino del conjunto universitario, apareció en un video en un club nocturno, situación que provocó críticas entre aficionados del equipo regiomontano.

Las imágenes fueron publicadas por el periodista Miguel Arizpe y comenzaron a circular en redes sociales después de la derrota de Tigres frente a Juárez. En el video se observa al futbolista en el establecimiento, aunque las imágenes por sí solas no permiten establecer cuándo fueron grabadas ni si existió alguna falta al reglamento interno del club.

Alan Franco, jugador de Tigres, disputando un balón en la derrota ante Juárez | IMAGO7

¿Qué pasó con Alan Franco y el video que circula en redes sociales?

La publicación generó distintas reacciones entre seguidores de Tigres, principalmente por el momento deportivo que atraviesa el equipo. Algunos aficionados pidieron una sanción para el defensor argentino, mientras que hasta ahora el club no ha informado públicamente si tomará alguna medida relacionada con el caso.

La polémica llegó mientras Tigres vive su peor campaña en 17 años. Después de nueve jornadas del Apertura 2026, el conjunto de la UANL ocupa la posición 16 de la tabla general con siete puntos, registro que lo mantiene fuera de los puestos de clasificación a la Liguilla.

La derrota frente a Juárez aumentó la presión alrededor del conjunto felino y posteriormente la difusión del video de Franco trasladó parte de la conversación a lo ocurrido fuera del terreno de juego. El argentino llegó apenas en julio como uno de los refuerzos para fortalecer la defensa del equipo.

El paso de Alan Franco por Tigres

Alan Franco, de 29 años, arribó a Tigres procedente del São Paulo de Brasil mediante una cesión por un año. Desde su incorporación al cuadro regiomontano, el defensor ha disputado 10 encuentros con la camiseta auriazul durante sus primeros meses en el futbol mexicano.

Uno de sus partidos más destacados se produjo en el Clásico Regio 143, encuentro en el que tuvo participación importante en la defensa frente a Rayados. Sin embargo, su desempeño durante el torneo también ha recibido cuestionamientos de un sector de los seguidores ante los resultados colectivos de Tigres.

El préstamo de Franco contempla su permanencia con Tigres hasta el final del Clausura 2027. Una vez concluido ese periodo, la directiva deberá determinar si ejerce la opción de compra; de lo contrario, el argentino tendrá que regresar al club propietario de sus derechos, mientras la institución felina busca revertir su complicado inicio en el Apertura 2026.