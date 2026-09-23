Renato Paiva destaca la confianza de la directiva de Santos tras sus últimas victorias

El técnico habló sobre el respaldo que ha recibido de la directiva y destacó el trabajo que se realiza diariamente con los jugadores

Renato Paiva habló para el programa Enfocados de ESPN sobre el momento que vive Santos Laguna y la confianza que ha recibido por parte de la directiva, especialmente después de las recientes victorias del equipo.

Los Guerreros consiguieron triunfos consecutivos ante Bravos de Juárez y Toluca, este último por 3-2 en el Nemesio Diez, aunque todavía se mantienen en la parte baja de la clasificación con siete puntos.

Santos anota ante Querétaro l IMAGO7

La directiva mantiene su confianza en el proyecto de Paiva

Paiva explicó que la directiva analiza diariamente el trabajo que realiza el cuerpo técnico, desde los entrenamientos hasta la relación con los futbolistas y las sesiones de video.

“Ven el día a día de los entrenamientos, de la relación con los jugadores, cómo el grupo está con el cuerpo técnico, de lo que trabajamos a nivel de campo, de video”, explicó el entrenador portugués.

Renato Paiva, entrenador de Santos Laguna | IMAGO7

Un proyecto que necesita tiempo, destaca técnico de Santos

El estratega señaló que los dirigentes han entendido que el trabajo puede tardar en reflejarse completamente en los resultados, pero aseguró que el respaldo recibido ha sido fundamental para continuar con el proyecto.

“Cuando la directiva te va evaluando día a día, posiblemente han entendido que algo bueno se está haciendo y que los resultados pueden no llegar a la velocidad que se quiere, pero han creído mucho en nuestro trabajo y eso es fundamental para que crean en este proyecto”, declaró.

Paiva también dejó claro que Santos no fue planteado como un proyecto de resultados inmediatos, pues considera que la construcción de un equipo requiere tiempo y trabajo constante para conseguir una transformación.

Santos celebra su primera victoria del actual torneo | Mexsport