Renato Paiva mantiene los pies en la tierra pese al triunfo de Santos ante Toluca

El técnico portugués destacó la segunda victoria consecutiva de los Guerreros, pero pidió calma al recordar que el equipo todavía se encuentra en un proceso de construcción.

Santos Laguna consiguió una importante victoria por 3-2 como visitante ante Toluca, resultado que significó su segundo triunfo consecutivo en el torneo. Sin embargo, Renato Paiva evitó cualquier exceso de confianza y llamó a mantener la calma.

“Son 3 puntos, obviamente tiene un contexto y una realidad, pero eso no te da 6 o 9 puntos, es la segunda victoria seguida, y eso es importante. Pero pies en el suelo, estamos en una construcción”, explicó el estratega lusitano.

Santos se impuso ante Toluca en calidad de visita | Mexsport

Paiva destaca el espíritu del grupo

Para Paiva, más allá de los resultados, Santos comienza a mostrar una identidad que quiere consolidar durante el torneo. El entrenador destacó el compromiso de sus jugadores y la intención de competir hasta el último minuto.

“Lo que la afición puede esperar es este espíritu que estamos construyendo, este grupo de querer siempre más, de darlo todo, de dejarlo siempre todo en la cancha”, señaló el técnico.

Renato Paiva regresó a 'La Bombonera' | IMAGO7

El portugués también reconoció que el crecimiento del equipo puede tomar diferentes caminos y pidió paciencia con el proceso.

Hay que entender que es un proceso, a veces es más rápido o a veces más lento

Santos gana confianza y pide apoyo

El cierre del partido ante Toluca también sirvió como mensaje para la afición, a la que Paiva invitó a acompañar al equipo en su próximo compromiso. Santos recibirá a Pachuca y el técnico espera aprovechar el respaldo de su gente.

“El mensaje de los jugadores que dieron en los últimos 30 minutos es invitar a que la afición nos llene el estadio ante Pachuca, necesitamos de esa energía”, afirmó Paiva.

Emmanuel Echeverria disputando el balón con Diego Barbosa en el Toluca vs Santos | MEXSPORT

Con siete unidades, Santos todavía ocupa el puesto 17 de la clasificación y permanece entre los últimos lugares del torneo. La victoria, sin embargo, representa un impulso importante para un equipo que comienza a recuperar confianza.