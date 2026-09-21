Santos Laguna consiguió una importante victoria por 3-2 como visitante ante Toluca, resultado que significó su segundo triunfo consecutivo en el torneo. Sin embargo, Renato Paiva evitó cualquier exceso de confianza y llamó a mantener la calma.
“Son 3 puntos, obviamente tiene un contexto y una realidad, pero eso no te da 6 o 9 puntos, es la segunda victoria seguida, y eso es importante. Pero pies en el suelo, estamos en una construcción”, explicó el estratega lusitano.
Paiva destaca el espíritu del grupo
Para Paiva, más allá de los resultados, Santos comienza a mostrar una identidad que quiere consolidar durante el torneo. El entrenador destacó el compromiso de sus jugadores y la intención de competir hasta el último minuto.
“Lo que la afición puede esperar es este espíritu que estamos construyendo, este grupo de querer siempre más, de darlo todo, de dejarlo siempre todo en la cancha”, señaló el técnico.
El portugués también reconoció que el crecimiento del equipo puede tomar diferentes caminos y pidió paciencia con el proceso.
Hay que entender que es un proceso, a veces es más rápido o a veces más lento
Santos gana confianza y pide apoyo
El cierre del partido ante Toluca también sirvió como mensaje para la afición, a la que Paiva invitó a acompañar al equipo en su próximo compromiso. Santos recibirá a Pachuca y el técnico espera aprovechar el respaldo de su gente.
“El mensaje de los jugadores que dieron en los últimos 30 minutos es invitar a que la afición nos llene el estadio ante Pachuca, necesitamos de esa energía”, afirmó Paiva.
Con siete unidades, Santos todavía ocupa el puesto 17 de la clasificación y permanece entre los últimos lugares del torneo. La victoria, sin embargo, representa un impulso importante para un equipo que comienza a recuperar confianza.
Por ahora, Paiva prefiere mantener la mirada en el proceso y no adelantarse a lo que pueda ocurrir. Santos suma dos triunfos consecutivos y quiere convertir ese impulso en una nueva etapa, pero su entrenador tiene claro que todavía queda camino por recorrer.