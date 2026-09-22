Exfigura de Santos revela la crisis de salud mental que vivió en el club: “Estaba teniendo pensamientos de lastimarme”

El exjugador lagunero aseguró que pidió ayuda al club porque atravesaba un momento complicado y no se sintió respaldado

Durante 2025, Franco Fagúndez, exjugador de Santos Laguna, protagonizó una de las situaciones más polémicas de su paso por la ‘Comarca’ luego de ausentarse de los entrenamientos y viajar a Uruguay sin autorización del club. Meses después, el futbolista uruguayo reveló que detrás de aquella decisión atravesaba una complicada situación relacionada con su salud mental.

Actualmente cedido al Independiente de Santa Fe de Colombia, Fagúndez rompió el silencio sobre lo ocurrido y reconoció que cometió errores durante su etapa con los Guerreros, aunque aseguró que en aquel momento pidió ayuda porque no se encontraba bien y necesitaba estar cerca de su familia.

“Yo erré mucho, erré mucho y me hago cargo de las cosas que yo erré. Me equivoqué, lo asumo”, mencionó el mediocampista en entrevista con AS Colombia.

El futbolista explicó que, pese a reconocer sus equivocaciones, sintió que no recibió el respaldo que esperaba por parte de Santos cuando atravesaba aquel momento personal.

“Pero cuando yo de verdad estuve mal, así mismo me haya portado mal o no, fui como persona, me quebraba pidiéndole ayuda de que necesitaba ver a mi familia porque no estaba bien y no me sentí respaldado en ese momento”, señaló.

Franco Fagúndez sobre su gol con dedicatoria a Juan Izquierdo: “Un momento especial" | IMAGO7

Franco Fagúndez confesó que tuvo pensamientos de lastimarse

Fagúndez detalló que su decisión de abandonar México y regresar a Uruguay estuvo relacionada con el estado emocional que atravesaba en aquel momento. El futbolista aseguró que comenzó a tener pensamientos negativos que lo llevaron a pedir ayuda a su familia.

“Eso ahí me lleva a tomar la decisión de irme a Uruguay sin permiso, porque ya me estaba sintiendo muy mal, que estaba teniendo pensamientos cada vez más negativos de lastimarme”, explicó.

El jugador recordó que hubo una noche en la que llegó a un punto límite y decidió comunicarse con su hermano para pedirle ayuda.

“Cuando llegó un momento que llamé a mi hermano, no aguanté en la noche, lo llamé a la madrugada y le dije que no podía más, que no podía más con esta carga, que necesitaba irme”, relató.

La ausencia del futbolista provocó que Santos Laguna iniciara una investigación por un presunto incumplimiento de contrato, situación que generó una fuerte polémica alrededor del jugador.

Franco Fagúndez en una disputa con los jugadores de Querétaro | MEXSPORT

Fagúndez señaló que se sintió lastimado por la cobertura de su caso

El uruguayo también habló sobre la manera en que fue presentada su situación ante los medios de comunicación. Fagúndez aseguró que algunas versiones publicadas en aquel momento le afectaron especialmente porque, según su relato, la institución conocía el complicado momento que estaba atravesando.

“Salieron cosas de que yo no entrenaba porque estaba de mala gana, que volví de Uruguay sin ganas de entrenar, que solo me sentaba a cumplir. Esas cosas salieron, me lastimaron mucho porque todavía estaba dolido por lo que había pasado”, comentó.

Fagúndez consideró que Santos pudo haber tenido un papel diferente ante las versiones que surgieron alrededor de su ausencia y lamentó no haber sentido respaldo por parte del club.

“Yo creo que en esos pequeños detalles el club me podía haber defendido, apoyado, porque sabía que no estaba pasando un buen momento y nunca tuve ese apoyo”, sentenció.