El decreto reforma la Ley General de Cultura Física y Deporte para incorporar el mérito deportivo como principio obligatorio

Es oficial. El Senado de la República presentará este miércoles 23 de septiembre una iniciativa que busca reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte para que todas las asociaciones deportivas en nuestro país garanticen mecanismos de ascenso y descenso basados en el mérito deportivo. Con ello, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX se verían obligadas a reinstaurar este formato de competencia.

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Desde el pasado lunes, la lucha por regresar el ascenso en la Liga de Expansión llegó a la cámara alta con el conversatorio "Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?". En dicho evento, representantes de todos los grupos parlamentarios, junto con exfutbolistas, jugadores, analistas y periodistas revisaron el impacto que tiene un sistema de competencia en el cual no hay movimiento entre una división y otra.

Asimismo, el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, adelantó que presentaría una iniciativa de ley para impulsar el regreso del ascenso y descenso por la vía legal. Finalmente, este miércoles trascendió la propuesta, misma que firmaron diez senadores y senadoras de todos los grupos parlamentarios.

La sesión ordinaria del Senado de este miércoles está programada para comenzar a las 11:00 horas (tiempo del centro de México) y se presentará el documento, mismo que pasará a comisiones para su revisión. A pesar de que apenas se presentará de forma oficial ante los legisladores, en redes sociales ya circulan copias del mismo con las principales modificaciones propuestas.

El senador Clemente Castañeda en el conversatorio de 'Fuera de lugar' por el ascenso y descenso | senado.gob.mx

¿Cuáles son las modificaciones presentadas?

Entre los cambios más trascendentes está el propuesto para el Artículo 50 de la mencionada ley, el cual establece que las asociaciones deportivas "regularán su estructura interna y funcionamiento, de conformidad con sus Estatutos Sociales, la presente Ley y su Reglamento, observando en todo momento los principios de democracia, representatividad, equidad, igualdad sustantiva, legalidad, transparencia y rendición de cuentas".

La modificación sugiere que además de los principios de democracia, representatividad, equidad, igualdad sustantiva, legalidad, transparencia y rendición de cuentas, se incluya el de mérito deportivo. En ese mismo sentido, la propuesta considera una serie de obligaciones para las asociaciones previstas en el Artículo 46 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.

En el inciso IV, la propuesta señala que "cuando existan dos o más categorías, divisiones o equivalentes, que formen parte de una misma estructura competitiva nacional de carácter profesional deben establecer un mecanismo de competencia que permita y garantice la promoción del ascenso y del descenso de equipos o clubes entre las categorías o equivalentes, considerando todas las divisiones, sin excepción alguna".

Participantes en el conversatorio de 'Fuera de lugar' por el ascenso y descenso en el Senado de la República | senado.gob.mx

En ese mismo sentido, señala que serán las propias asociaciones las que determinen sus mecanismos para implementar esta modalidad de competencia, siempre y cuando tomen en cuanto los criterios estipulados en la ley. El primero refiere completamente al mérito deportivo "como criterio principal para determinar el derecho de los equipos o clubes a ascender, descender, permanecer o participar en una categoría, división o equivalente".

Además, señala que el segundo criterio es que las disposiciones para definir los mecanismos de ascenso y descenso "deben ser objetivas, claras, transparentes y públicas, posterior a su aprobación no podrán ser modificadas hasta que concluyan su vigencia". Por último, en este apartado se estipula que "no podrán establecer barreras de acceso injustificadas que tengan por objeto o efecto impedir la participación de nuevos competidores o generar ventajas permanentes para quienes ya formen parte de una categoría profesional o que limite la participación de nuevos competidores",