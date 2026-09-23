Una reforma que avanza en el Senado plantea nuevas sanciones por utilizar la identidad gráfica de instituciones públicas

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, alertó sobre una reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que contempla penas de tres a siete años de prisión por determinados usos de la identidad gráfica del Gobierno. El tema generó cuestionamientos por su posible impacto en parodias, memes y contenidos difundidos en redes sociales.

Legisladores de oposición exigen frenar el dictamen para proteger la libertad de expresión y la sátira en redes / Ig @ricardoanayacortes

La propuesta plantea incorporar el artículo 403 Bis, que establece prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización para quien utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos u otros signos oficiales para inducir a error o engaño. La disposición abarcaría elementos de los tres órdenes de gobierno.

¿Qué plantea la reforma?

El proyecto forma parte de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 29 de mayo, relacionada con modificaciones al marco de propiedad intelectual y combate a la piratería. El Sistema de Información Legislativa señala que la iniciativa contempla cambios tanto al Código Penal Federal como a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La propuesta busca sancionar con cárcel el uso indebido de los logotipos e imagen oficial del gobierno / Captura de pantalla

El debate se concentró en la forma en que está redactado el nuevo artículo. Anaya sostuvo que la disposición podría afectar a periodistas, caricaturistas y creadores que utilizan elementos oficiales en contenidos satíricos, y pidió que se establezcan expresamente excepciones para periodistas y parodias.

“¿A qué nos referimos con que se corrija? Que se diga de manera expresa que hay una excepción a periodistas, que hay una excepción a parodias y que se tiene que maximizar el debate y la libertad de expresión. Dejarlo en los términos en los que está el dictamen es usar el T-MEC de pretexto para, por abajo de la mesa, introducir una prohibición, para que ya no haya en redes sociales, en televisión, en radio, parodias y críticas al gobierno que sabemos les molestan mucho”, subrayó el senador panista.

Anaya cuestiona alcance en redes

La discusión ocurre también mientras en la Cámara de Diputados se analiza otra reforma relacionada con contenidos digitales y derechos de autor. En ese caso, se han generado señalamientos sobre posibles efectos para memes e imágenes modificadas; legisladores han planteado cambios al dictamen para evitar interpretaciones que alcancen ese tipo de contenidos.

Comisiones del Congreso revisarán la redacción de la ley para evitar afectaciones a creadores de contenido / @Claudia_shein