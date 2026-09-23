El modelo, hasta el momento, es el teléfono más vendido en el mundo / Especial

El histórico teléfono vuelve a despertar interés más de dos décadas después de su lanzamiento

Mucho antes de WhatsApp, TikTok, las cámaras con inteligencia artificial y las enormes pantallas táctiles, existió un teléfono que prácticamente solo necesitaba hacer bien unas cuantas cosas: llamar, enviar mensajes y resistir el uso cotidiano. Se trata del Nokia 1100, uno de los celulares más recordados de principios de los años 2000 y que en 2026 vuelve a despertar curiosidad ante el creciente interés por los dispositivos retro y los llamados dumb phones.

La nostalgia ha provocado nuevamente preguntas sobre un posible regreso del Nokia 1100, pero hay que separar los rumores de lo que realmente está confirmado. Hasta ahora no existe un anuncio oficial de HMD sobre el lanzamiento de una nueva generación del Nokia 1100 en 2026. La compañía continúa desarrollando teléfonos básicos y mantiene dispositivos de la marca Nokia dentro de su ecosistema, pero una reedición específica del legendario modelo no aparece entre los equipos oficialmente anunciados.

El Nokia 1100 fue uno de los celulares más recordados de principios de los años 2000 / Especial

¿Regresará el Nokia 1100 en 2026?

Por ahora, no hay confirmación de que el Nokia 1100 vaya a regresar a las tiendas como un modelo renovado. El teléfono original continúa apareciendo principalmente en mercados de segunda mano, sitios de compraventa y colecciones privadas, donde su atractivo tiene más relación con la nostalgia que con la posibilidad de competir tecnológicamente contra los smartphones modernos.

Esto resulta importante porque hablar nuevamente del Nokia 1100 no significa necesariamente que HMD haya decidido revivirlo. La compañía, que actualmente fabrica dispositivos Nokia bajo licencia, sí mantiene teléfonos básicos dentro de su oferta y en su documentación oficial aparecen equipos como el Nokia 110 4G, pero no un Nokia 1100 de nueva generación.

Nokia 1100 se convirtió en un fenómeno mundial

La enorme atención que todavía genera este dispositivo tiene una explicación. El Nokia 1100 fue lanzado en 2003 con una filosofía muy diferente a la que domina actualmente el mercado: ofrecer un celular sencillo, económico, resistente y capaz de cumplir con las funciones esenciales de comunicación.

No hay confirmación de que el Nokia 1100 vaya a regresar a las tiendas como un modelo renovado / Especial

No tenía una cámara avanzada, aplicaciones ni acceso a las redes sociales que hoy forman parte de prácticamente cualquier smartphone. Su propuesta se concentraba en llamadas, mensajes de texto, teclado físico y una batería pensada para ofrecer una amplia autonomía, además de incorporar elementos que terminaron siendo especialmente recordados por sus propietarios.

Su éxito fue gigantesco. Guinness World Records registra más de 250 millones de unidades distribuidas del Nokia 1100, cifra con la que el dispositivo se convirtió en el teléfono móvil con mayores ventas registrado por la organización.

La combinación de precio accesible, resistencia y facilidad de uso ayudó a que el dispositivo llegara a millones de personas, particularmente durante una época en la que la telefonía móvil estaba experimentando una enorme expansión alrededor del mundo.

¿Por qué el Nokia 1100 vuelve a llamar la atención?

Más de dos décadas después, sus especificaciones resultan extremadamente limitadas frente a cualquier smartphone moderno. Sin embargo, precisamente esa sencillez es parte de lo que nuevamente genera interés.

Durante los últimos años ha crecido la conversación alrededor de los “dumb phones” o teléfonos básicos, dispositivos que prescinden de muchas de las funciones presentes en un smartphone y se concentran principalmente en llamadas, mensajes y algunas herramientas elementales.

Para algunos consumidores, la idea resulta atractiva porque supone reducir las notificaciones, aplicaciones y conexión permanente a redes sociales. Para otros, simplemente representa una forma de recuperar dispositivos relacionados con una etapa específica de su vida.

El Nokia se concentraba en llamadas, mensajes de texto, teclado físico y una batería basta / Especial

El Nokia 1100 reúne ambas características: es un objeto de nostalgia y al mismo tiempo representa una filosofía de telefonía mucho más sencilla.

Los teléfonos básicos no han desaparecido

Aunque el Nokia 1100 no haya regresado oficialmente, el concepto detrás de este tipo de celulares continúa vigente. HMD mantiene actualmente una oferta de feature phones, incluidos equipos Nokia y dispositivos comercializados bajo su propia marca.

Un ejemplo de esta filosofía es el HMD 110, un equipo con teclado físico, pantalla de 2 pulgadas, linterna, radio FM, reproductor MP3 y el clásico juego Snake. Su batería removible es de 1,000 mAh y, según las pruebas del fabricante, puede alcanzar hasta 18 días en espera.

La propia existencia de estos modelos demuestra que todavía hay mercado para dispositivos que priorizan autonomía, resistencia, botones físicos y funciones esenciales, aunque eso no significa que sean una continuación directa del Nokia 1100.

¿Todavía se puede utilizar un Nokia 1100?

Aquí aparece otro detalle importante para quienes estén pensando en comprar una unidad original por nostalgia. El Nokia 1100 fue creado para las redes móviles de su época, por lo que su utilidad actual depende de la infraestructura disponible en cada país y operador.

El teléfono tampoco puede ofrecer la experiencia de un dispositivo moderno. No fue concebido para aplicaciones como WhatsApp, plataformas de streaming, navegación actual, banca móvil o redes sociales.

Por eso, comprar uno actualmente tendría mucho más sentido como pieza de colección o dispositivo nostálgico que como sustituto directo de un smartphone.

Nokia 1100 pasó de teléfono cotidiano a objeto de colección

Durante los primeros años de los 2000, encontrar un Nokia 1100 en la calle, la escuela, el trabajo o el transporte público era algo completamente normal. Dos décadas después, conservar uno en buenas condiciones puede tener un significado muy diferente.

El auge del coleccionismo tecnológico ha provocado que teléfonos que alguna vez fueron productos cotidianos comiencen a ser buscados como recuerdos de una generación. Guinness incluso documentó en 2024 la colección de 3 mil 615 teléfonos móviles de Wences Palau Fernandez, un coleccionista español cuya afición comenzó precisamente con dispositivos Nokia.