Adiós al celular en clase: SEP acuerda regular su uso en escuelas de todo México

La Secretaría de Educación Pública informó que las autoridades educativas estatales aprobaron el acuerdo de manera unánime

La Secretaría de Educación Pública (SEP) alcanzó un acuerdo unánime con las autoridades educativas de las entidades del país para regular el uso de celulares en las aulas, informó este viernes el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo.

El acuerdo se concretó durante la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU). El funcionario señaló que la medida estará acompañada de acciones para fortalecer el bienestar socioemocional de estudiantes.

La regulación de celulares busca ordenar el uso de dispositivos digitales dentro de las aulas. / iStock

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la regulación?

Mario Delgado informó este viernes que el acuerdo para regular los celulares fue aprobado por unanimidad durante la reunión del CONAEDU.

En su mensaje, el secretario de Educación Pública escribió:

“Hagamos equipo por una educación con menos pantallas, más convivencia y un desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México”.

La información oficial difundida hasta ahora no detalla todavía todos los niveles educativos, excepciones, mecanismos de aplicación ni la fecha específica en que comenzarán a operar las nuevas reglas. Estos elementos deberán establecerse en los lineamientos correspondientes.

La SEP acordó regular el uso de celulares dentro de las aulas de todo México. / iStock

SEP entregará 16 millones de guías sobre salud mental

Junto con la regulación de los celulares, la SEP informó que fortalecerá la estrategia nacional “El ABC de las Emociones”, dirigida a adolescentes y jóvenes de 14 a 18 años, principalmente estudiantes de tercero de secundaria y educación media superior.

La dependencia cuenta con 16 millones de guías para jóvenes, madres y padres de familia y para docentes.