El precio del dólar hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026, inicia operaciones en México alrededor de los 17.42 pesos por unidad en el mercado interbancario, de acuerdo con los reportes de Banxico. En las primeras operaciones, el peso mexicano registra una apreciación de 0.77 por ciento frente a la moneda estadunidense.
La jornada cambiaria ocurre después de que el peso cerrara el martes en 17.2720 unidades por dólar, con una depreciación de 0.32 por ciento. Como referencia oficial, el Banco de México estableció para esa fecha un tipo de cambio FIX de 17.3015 pesos por dólar, utilizado para determinadas obligaciones denominadas en moneda extranjera.
Comparación del dólar frente al peso
En operaciones bancarias, el promedio del dólar se ubica en:
Compra: 16.68 pesos
Venta: 17.75 pesos
Precio del dólar en bancos hoy
Estas son las cotizaciones en ventanillas bancarias este miércoles:
Banco Azteca: Compra 16.79 pesos - Venta 17.75 pesos
Banamex: Compra 17.00 pesos - Venta 17.84 pesos
Afirme: Venta 17.80 pesos
Banorte: 17.50 pesos
BBVA: 17.50 pesos