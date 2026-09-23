Este es el precio del dólar hoy 23 de septiembre del 2026 / iStock

El dólar inicia la jornada con movimientos frente al peso mexicano, mientras los mercados mantienen la atención sobre el comportamiento de la moneda internacional

El precio del dólar hoy, miércoles 23 de septiembre de 2026, inicia operaciones en México alrededor de los 17.42 pesos por unidad en el mercado interbancario, de acuerdo con los reportes de Banxico. En las primeras operaciones, el peso mexicano registra una apreciación de 0.77 por ciento frente a la moneda estadunidense.

La jornada cambiaria ocurre después de que el peso cerrara el martes en 17.2720 unidades por dólar, con una depreciación de 0.32 por ciento. Como referencia oficial, el Banco de México estableció para esa fecha un tipo de cambio FIX de 17.3015 pesos por dólar, utilizado para determinadas obligaciones denominadas en moneda extranjera.

Cotización del dólar hoy 23 de septeimbre / Google

Comparación del dólar frente al peso

En operaciones bancarias, el promedio del dólar se ubica en: Compra : 16.68 pesos

Venta: 17.75 pesos

Conoce la cotización del dólar este 23 de septiembre en México. / Pixabay

Precio del dólar en bancos hoy

Estas son las cotizaciones en ventanillas bancarias este miércoles: Banco Azteca: Compra 16.79 pesos - Venta 17.75 pesos

Banamex : Compra 17.00 pesos - Venta 17.84 pesos

Afirme : Venta 17.80 pesos

Banorte : 17.50 pesos

BBVA: 17.50 pesos