Miguel Márquez Ríos fue captado golpeando a otro integrante de su partido durante una discusión en Puebla

Un video protagonizado por Miguel Márquez Ríos, diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, desató polémica después de que fuera captado dando una cachetada a otro hombre durante una reunión política celebrada en Huauchinango. Las imágenes comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y provocaron que usuarios bautizaran al legislador como “Lord Cachetadas”.

El incidente ocurrió durante una reunión en la que se discutían temas políticos de cara al proceso electoral de 2027. Márquez Ríos representa al Distrito 02, con cabecera en Huauchinango, y forma parte del grupo legislativo del Partido Verde en el Congreso de Puebla, donde además preside la Comisión de Presupuesto y Crédito Público.

El diputado Miguel Márquez Ríos enfrentó a uno de sus compañeros en plena reunión / Especial

¿Por qué diputado del Partido Verde cacheteó a un compañero?

En la grabación se observa el momento en que la discusión comienza a subir de tono hasta que Miguel Márquez Ríos golpea con una cachetada a otro de los presentes. Inmediatamente se escuchan reclamos y gritos de quienes se encontraban alrededor, algunos de los cuales intentaron evitar que la confrontación escalara.

Durante el altercado, el propio diputado intenta explicar su molestia y hace referencia a una negociación que se estaba llevando a cabo.

“Me da coraje, cabrón, estamos en una negociación para recuperar la junta del trabajo”.

El intercambio no terminó con la cachetada. Después de que los presentes recriminaron su comportamiento, Márquez Ríos continuó discutiendo y lanzó un reto hacia su compañero.

“Si a ustedes les vale madre el movimiento, ese es su pedo de ustedes… te espero acá afuera, cabrón”.

Las imágenes se viralizaron después de comenzar a circular el pasado 20 de septiembre, generando cuestionamientos hacia el comportamiento del legislador. Hasta las primeras publicaciones sobre el episodio no se había localizado una declaración pública de Márquez Ríos en la que ofreciera su versión completa de lo sucedido.

El integrante del PVEM se molestó porque no llegaban a un acuerdo / Especial

¿Quién es Miguel Márquez Ríos, el llamado “Lord Cachetadas”?

Miguel Márquez Ríos es diputado local del Partido Verde por el Distrito 02 de Huauchinango, municipio ubicado en la Sierra Norte de Puebla. Además de su actividad política, mantiene una trayectoria vinculada al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Su nombre ha sido mencionado en medio de las disputas políticas relacionadas con el proceso electoral de 2027, particularmente por sus aspiraciones en Huauchinango. Fue precisamente en ese contexto donde ocurrió la reunión en la que quedó registrado el enfrentamiento que ahora circula en plataformas digitales.

En redes sociales usuarios bautizaron al legislador como “Lord Cachetadas” / Especial

Miguel Márquez también ha sido señalado por caso de granjas de criptomonedas

La polémica ocurre mientras el nombre del diputado también aparece en supuestos señalamientos relacionados con granjas clandestinas de criptomonedas y presunto robo de energía eléctrica en la Sierra Norte de Puebla. Integrantes de una corriente disidente del SME han señalado públicamente a Márquez Ríos y a otros dirigentes sindicales por una relación con estas instalaciones.

El legislador ha rechazado estas acusaciones. En septiembre, al ser cuestionado por la granja localizada en Tlaola, sostuvo que no tenía relación con ella y aseguró que no había recibido alguna notificación de la Fiscalía General de la República que lo involucrara en ese caso.

Además, las autoridades estatales han establecido una diferencia importante entre los señalamientos y lo que las investigaciones han acreditado hasta ahora. El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informó el 16 de septiembre que las investigaciones realizadas en coordinación con la FGR no habían arrojado indicios que relacionaran a Miguel Márquez Ríos con las operaciones de las granjas detectadas en la entidad.

¿Qué encontraron en la granja de criptomonedas de Tlaola?

El caso tomó fuerza después del operativo realizado en Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla, donde autoridades federales y estatales localizaron una instalación dedicada presuntamente a la minería de criptomonedas. La Secretaría de Marina confirmó posteriormente el aseguramiento de mil 32 equipos de posible criptominería durante un cateo.

Las investigaciones están enfocadas, entre otros aspectos, en determinar si existió robo de energía eléctrica para mantener funcionando las instalaciones. La minería de criptomonedas por sí misma no constituye un delito en México; las indagatorias se concentran en la posible utilización irregular de electricidad y otros posibles ilícitos.