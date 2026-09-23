Sarrafiore revela por qué el argentino ‘tiene más hambre’ que el mexicano

Sarrafiore revela por qué el argentino ‘tiene más hambre’ que el mexicano | MEXSPORT

El futbolista del Atlante comparó la formación de jugadores de ambos países y consideró que la exigencia por llegar a Primera División marca una diferencia

La formación de futbolistas es uno de los temas que constantemente genera comparación entre México y Argentina, y Martín Sarrafiore tiene una explicación desde su experiencia para entender por qué el futbol argentino consigue exportar una mayor cantidad de jugadores al Viejo Continente: el hambre por ganarse un lugar en primera división.

En entrevista exclusiva con RÉCORD, el mediocampista del Atlante habló sobre las diferencias que está encontrando entre los jóvenes mexicanos y argentinos, y aunque reconoció la calidad que existe en México, señaló que la mentalidad competitiva desde las categorías inferiores puede marcar una diferencia.

“Estoy conociendo un poco también lo que es el jugador más joven mexicano, que hay muy buenos jugadores, la verdad. Comparándolo con otros países, el argentino tiene mucha hambre”, explicó Sarrafiore.

Martín Sarrafiore celebrando una anotación ante León| MEXSPORT

Los argentinos siempre están listos para aprovechar las oportunidades

Desde su perspectiva, esa necesidad de competir por un lugar en el máximo circuito comienza desde edades tempranas y obliga a los futbolistas argentinos a aprovechar cada oportunidad que reciben.

“Desde que son jóvenes se matan por un lugar en la Primera División y cada vez que lo tienen lo suelen aprovechar y se tiran de cabeza por defender ese lugar”, aseguró.

Martín Sarrafiore en celebración con Atlante en la Liga MX | IMAGO 7

Para Sarrafiore, esa exigencia puede provocar que los jugadores argentinos maduren más rápido y estén preparados para dar el salto al futbol europeo a una edad más temprana.

“Capaz que eso, el hambre que tiene, es lo que los lleva a madurar o hacer una transferencia más joven”, sentenció.

El argentino también habló sobre otro punto que considera importante para el desarrollo del futbol mexicano, el cual es el regreso de los clubes de la Liga MX a competencias como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Sarrafiore, quien ya disputó ambos torneos durante su carrera, reconoció que le gustaría volver a ver a los equipos mexicanos enfrentándose a clubes sudamericanos.

“Personalmente, la verdad es que me encantaría que vuelvan. Son dos torneos muy buenos, muy competitivos”, afirmó.