El defensor de las Águilas del América se unirá a la primera convocatoria de Rafa Márquez

La Selección Mexicana tendrá una baja en esta Fecha FIFA, luego de que César Montes fuera descartado por el cuerpo médico del equipo nacional debido a una lesión muscular que arrastra desde Rusia. Ante la baja del ‘Cachorro’, el defensor del América, Dagoberto Espinoza tomará su lugar.

César Montes con la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 | IMAGO 7

¿Qué pasó con César Montes?

El defensor realizó trabajo diferenciado este miércoles en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), junto con Santiago Giménez, mientras el resto del plantel trabajaba bajo las órdenes de Rafael Márquez.

Montes fue evaluado por el cuerpo médico de la Selección Mexicana, que determinó que el jugador no se encuentra en condiciones para participar en los compromisos de esta Fecha FIFA.

César Montes en partido durante la Copa del Mundo 2026 | IMAGO 7

El futbolista presenta un desgarre en el glúteo, situación que le impedirá continuar con la concentración del Tricolor.

De esta manera, César Montes viajará de regreso a Rusia para continuar con su recuperación y atender la lesión que le ha impedido trabajar al parejo de sus compañeros.

César Montes en actividad con la Selección Mexicana | IMAGO 7

Por su parte, Santiago Giménez también realizó trabajo diferenciado debido a una sobrecarga en el aductor derecho. Sin embargo, podrá reincorporarse al entrenamiento grupal este jueves, por lo que su situación es distinta a la del defensor.

Otro jugador que encendió las alarmas durante la práctica fue Jeremy Márquez. El mediocampista presentó una contractura en la espalda baja y no pudo completar el entrenamiento de este miércoles. El cuerpo médico seguirá de cerca la evolución de Giménez y Márquez para determinar si estarán disponibles para los próximos compromisos de la Selección Mexicana.

Santiago Giménez sufre dura lesión| MEXSPORT

¿Quién es Dagoberto Espinoza?

El juvenil del Club América es una de las promesas latentes del balompié mexicano. Luego de perderse casi dos torneos por una lesión de rotura de ligamento cruzado, el lateral de 22 años se convirtió en el Apertura 2026 en una de las caras recurrentes de Guillermo Almada, tomando el lugar de Kevin Álvarez.

En lo que va de las siete fechas disputadas con los de Coapa en el torneo, Espinoza suma un total de ocho partidos, sumando 608 minutos, colaborando en dos asistencias. Sin embargo, su labor mas importante ha sido la defensiva, pues es uno de los cuatro futbolistas a los que mayor confianza le ha mostrado el nuevo técnico azulcrema, confianza que venía generando desde la era de André Jardine.