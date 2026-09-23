Helinho al momento de la firma de su renovación de contrato con Toluca | tolucafc.com

El brasileño se ha consolidado como una pieza importante en el ataque de los Diablos Rojos

Lo amarran para evitar sondeos en diciembre. Luego de que en el mercado de verano clubes fuera de la Liga MX mostraron su interés en Helinho, con CSKA Moscú como el único que presentó una oferta concreta, Toluca decidió renovar el contrato del brasileño. Con ello, el atacante quedará vinculado al club escarlata hasta 2029, con una mejora salarial y una importante cláusula de salida.

"Con este acuerdo, el club mexiquense aseguró a uno de los activos más valiosos del balompié nacional y frena el fuerte interés de equipos en el mercado internacional, al tiempo que reafirmó el compromiso de la institución por dar continuidad a un proyecto que ha sido más que exitoso, y mantenerse en los primeros planos en el torneo local e internacionalmente", afirmaron los Diablos Rojos en su comunicado.

¿Cómo fue la renovación de Helinho con Toluca?

El jugador de 26 años llegó al futbol mexicano en septiembre de 2024 procedente de RB Bragantino a cambio de poco más de 15 millones de dólares, de acuerdo con Transfermarkt. En ese momento firmó por cuatro años, hasta finales de 2028, pero tras el interés de CSKA en el mercado de fichajes, el club decidió prolongar por seis meses más, hasta junio de 2029.

Helinho tras la firma de su renovación de contrato con Toluca | tolucafc.com

El conjunto ruso fue el que sonó con más fuerza como posible destino de Helinho y se supo que puso sobre la mesa una oferta de 12 millones de dólares, diez millones fijos y dos en variables. No obstante, el conjunto mexiquense decidió rechazar la propuesta para darle continuidad a su plantel, con el cual ya ganaron un bicampeonato de Liga MX.

Helinho con la directiva de Toluca | tolucafc.com

En ese contexto, de acuerdo con Bolavip, con esta renovación de contrato, también se aumentó la cláusula de rescisión del jugador de 20 a 25 millones de dólares. Lo anterior a pesar de que el futbolista ha perdido valor de mercado en dos años. Cuando llegó, Helinho valía siete millones, según Transfermarkt, y aunque en un par de meses alcanzó los nueve millones, actualmente cayó nuevamente a ocho millones de dólares.

Los números de Helinho con Toluca

El atacante brasileño registra 71 partidos oficiales con la camiseta escarlata, con 30 colaboraciones directas de gol entre 19 anotaciones y 11asistencias. Entre sus goles destaca el que hizo para el triunfo ante Tigres en la Final del Apertura 2025, partido en el cual también dio una asistencia, y el que hizo a principios de este mes en la Final de la Leagues Cup contra Rayados de Monterrey.

Helinho en celebración con Toluca en la Liga MX | IMAGO 7