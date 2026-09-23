La directiva felina optó por no aplicar una sanción grupal y manejar el asunto de forma estrictamente personal e interna

La polémica alrededor de Alan Franco no provocará, de momento, una medida general por parte de la directiva de Tigres. El defensor argentino fue captado en un centro nocturno de Monterrey luego de la derrota de los felinos ante FC Juárez, situación que generó críticas entre la afición debido al complicado momento que atraviesa el equipo.

Alan Franco, jugador de Tigres, disputando un balón en la derrota ante Juárez | IMAGO7

Las imágenes comenzaron a circular después del 2-0 sufrido ante los Bravos, resultado que dejó a Tigres en el lugar 16 del Apertura 2026 con apenas siete puntos. Sin embargo, también existe el señalamiento de que el video no permite establecer con certeza cuándo fue grabado, por lo que no se puede asegurar que la presencia de Franco en el lugar haya ocurrido inmediatamente después del encuentro.

Ante esta situación, la postura de la directiva es no tomar una medida general hacia el plantel por lo ocurrido. El tema quedaría en el ámbito interno del club y, en caso de existir alguna consecuencia para el futbolista, sería una determinación particular y no una disposición que involucre a todos los jugadores.

Jugadores de Tigres en lamento en la Liga MX | IMAGO 7

Hasta el momento, Tigres tampoco ha hecho público algún castigo o multa para Franco. Se señala que el jugador habría hablado sobre el tema con Víctor Manuel Vucetich, aunque cualquier posible sanción económica sería manejada de manera interna y no necesariamente sería comunicada a los medios.

Alan Franco, jugador de Tigres, en un partido en el Apertura 2026 | IMAGO7