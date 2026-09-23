El Tri disputará el compromiso de Cuartos de Final del certamen de Concacaf en el Gigante de Acero

La Selección Mexicana tendrá al inmueble albiazul como escenario para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League 2026, luego de que Rayados de Monterrey confirmara la noticia a través de sus redes sociales.

“¡Afición! Selección Mexican jugará el partido de Vuelta de los Cuartos de Final de la @CNationsLeague en nuestro Estadio Monterrey”, publicó el club regiomontano, acompañado de un mensaje para invitar a sus aficionados a apoyar al combinado nacional.

El Estadio BBVA en el lanzamiento de marca de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

De esta manera, la casa de Rayados abrirá sus puertas para recibir nuevamente a la Selección Mexicana, que buscará avanzar a la siguiente ronda del torneo de la Concacaf.

Rayados también aprovechó el anuncio para destacar la importancia de que el equipo nacional vuelva a jugar en Monterrey y llamó a la afición regiomontana a respaldar a México durante su compromiso de vuelta.

Rafael Márquez en el entrenamiento de la Selección Mexicana | IMAGO 7

El Estadio Monterrey, conocido como el 'Gigante de Acero', se prepara así para recibir por primera vez, un partido de la Selección Mexicana dentro de la Nations League, en una nueva oportunidad para que el combinado nacional tenga el respaldo de la afición regiomontana.

Con el mensaje “¡Bienvenidos a casa!”, Rayados dio la bienvenida a México y confirmó que Monterrey será una de las sedes protagonistas para el conjunto dirigido por Rafael Márquez en esta edición de la competencia.