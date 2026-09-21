México comenzará una nueva etapa con Rafa Márquez, mientras España, Argentina y otras potencias tendrán actividad

El futbol de selecciones regresará con una extensa ventana internacional que se disputará del 24 de septiembre al 6 de octubre. Será la primera Fecha FIFA después del Mundial de 2026 y tendrá actividad de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y una serie de partidos amistosos alrededor del mundo.

La agenda comenzará el jueves 24 de septiembre con duelos como Países Bajos contra Alemania y Noruega frente a Dinamarca en Europa, además del Costa Rica-Curazao en Concacaf. Japón recibirá a Uruguay y Corea del Sur enfrentará a Ecuador como parte de los encuentros amistosos.

Nathaniel Brown con Alemania | AP

¿Cuáles son los partidos más atractivos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre?

Uno de los principales encuentros llegará el sábado 26 de septiembre, cuando Inglaterra reciba a España, vigente campeona del mundo. Ese mismo día México enfrentará a Colombia y Estados Unidos se medirá a Perú, mientras que el martes 29 España jugará contra Croacia y el Tri tendrá como rival a la selección peruana.

La actividad continuará durante los primeros días de octubre. Alemania se enfrentará a Serbia el día 1; Francia recibirá a Italia el viernes 2; y el sábado 3 tendrá lugar una jornada con Croacia ante Inglaterra y España contra República Checa. Ese mismo día se disputará el Estados Unidos-México, mientras Argentina recibirá a Burkina Faso.

España será una de las selecciones con mayor actividad durante la ventana internacional. La Roja tendrá compromisos ante Inglaterra, Croacia y República Checa antes de volver a encontrarse con los croatas el 6 de octubre, en una serie de partidos que pondrá a prueba a la campeona del mundo apenas unos meses después de conquistar el título.

Fabián Ruiz en celebración con España en la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

México inicia una nueva etapa con Rafa Márquez

La Selección Mexicana también tendrá una agenda cargada con cuatro partidos amistosos. El primero será ante Colombia el 26 de septiembre y marcará el debut de Rafa Márquez como entrenador del Tri, mientras que tres días después México se enfrentará a Perú antes de cerrar su participación con Estados Unidos, el 3 de octubre, y Chile, el día 6.

Argentina, por su parte, tendrá tres encuentros como local durante esta Fecha FIFA. La Albiceleste enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el día 6, en una ventana marcada además por la despedida anunciada de Lionel Messi con la selección argentina.

La Fecha FIFA concluirá el martes 6 de octubre con varios de los partidos más destacados de toda la ventana. Croacia recibirá a España e Inglaterra enfrentará a República Checa en la Nations League, mientras México jugará ante Chile y Argentina cerrará su actividad frente a Benín, poniendo fin a 13 días consecutivos de futbol internacional.