El futbol de selecciones regresará con una extensa ventana internacional que se disputará del 24 de septiembre al 6 de octubre. Será la primera Fecha FIFA después del Mundial de 2026 y tendrá actividad de la UEFA Nations League, Concacaf Nations League y una serie de partidos amistosos alrededor del mundo.
La agenda comenzará el jueves 24 de septiembre con duelos como Países Bajos contra Alemania y Noruega frente a Dinamarca en Europa, además del Costa Rica-Curazao en Concacaf. Japón recibirá a Uruguay y Corea del Sur enfrentará a Ecuador como parte de los encuentros amistosos.
¿Cuáles son los partidos más atractivos de la Fecha FIFA de septiembre y octubre?
Uno de los principales encuentros llegará el sábado 26 de septiembre, cuando Inglaterra reciba a España, vigente campeona del mundo. Ese mismo día México enfrentará a Colombia y Estados Unidos se medirá a Perú, mientras que el martes 29 España jugará contra Croacia y el Tri tendrá como rival a la selección peruana.
La actividad continuará durante los primeros días de octubre. Alemania se enfrentará a Serbia el día 1; Francia recibirá a Italia el viernes 2; y el sábado 3 tendrá lugar una jornada con Croacia ante Inglaterra y España contra República Checa. Ese mismo día se disputará el Estados Unidos-México, mientras Argentina recibirá a Burkina Faso.
España será una de las selecciones con mayor actividad durante la ventana internacional. La Roja tendrá compromisos ante Inglaterra, Croacia y República Checa antes de volver a encontrarse con los croatas el 6 de octubre, en una serie de partidos que pondrá a prueba a la campeona del mundo apenas unos meses después de conquistar el título.
México inicia una nueva etapa con Rafa Márquez
La Selección Mexicana también tendrá una agenda cargada con cuatro partidos amistosos. El primero será ante Colombia el 26 de septiembre y marcará el debut de Rafa Márquez como entrenador del Tri, mientras que tres días después México se enfrentará a Perú antes de cerrar su participación con Estados Unidos, el 3 de octubre, y Chile, el día 6.
Argentina, por su parte, tendrá tres encuentros como local durante esta Fecha FIFA. La Albiceleste enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre, Burkina Faso el 3 de octubre y Benín el día 6, en una ventana marcada además por la despedida anunciada de Lionel Messi con la selección argentina.
La Fecha FIFA concluirá el martes 6 de octubre con varios de los partidos más destacados de toda la ventana. Croacia recibirá a España e Inglaterra enfrentará a República Checa en la Nations League, mientras México jugará ante Chile y Argentina cerrará su actividad frente a Benín, poniendo fin a 13 días consecutivos de futbol internacional.