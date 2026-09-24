El defensa habló tras sus primeros días en Coapa

El Club América ya se saborea el debut de Santiago Bueno, uno de los últimos refuerzos que arribaron al equipo; el jugador proveniente de los Wolves se sigue adaptando y ahora se ha sincerado con el tema de la altura de la Ciudad de México.

¿Qué dijo Santiago Bueno?

"He hecho una buena pretemporada en los Wolves, llegué con base, pero la altura se nota un poco. La semana de entrenamiento hicimos un buen trabajo y estoy preparado para jugar", destacó en una entrevista con TUDN.

Sin embargo, eso no quita su felicidad por llegar al equipo: "Feliz de estar en un club tan grande, estoy bien preparado para entregarlo todo. El ganar títulos, a competir, es un gran desafío, México es un gran país, es una gran experiencia para mí y mi familia también".

Santiago Bueno en su llegada a CDMX l Ángel Gúzman

América a la espera de adaptación

Por el momento, las Águilas siguen esperando la incorporación de sus dos refuerzos para la zaga, ya que Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, ambos defensa aterrizan a la Liga MX en busca de la solidez en zona atrás.

Las ausencias se volvieron a mostrar con evidencia durante el Clásico Nacional ante Chivas, donde Almada tuvo que modificar nuevamente su línea defensiva, y volvieron a sufrir tal como sucedió ante Cruz Azul.

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo | RÉCORD

El director técnico uruguayo destacó del por qué no estuvieron disponibles para el juego ante el Rebaño: “Los dos Santiagos están en el peor momento porque la semana de llegada es cuando más sienten la altura, están en ese proceso de adaptación”.

Almada fue sincero con el caso del proveniente de Inglaterra: “Sufrieron mucho, más Bueno que Ramos Mingo. Queremos darles las armas para que estén bien. Desde el punto de vista humano van bien y están en el proceso de la altura”.

Guillermo Almada, entrenador del América, en el Clásico Nacional, ante Chivas | IMAGO7