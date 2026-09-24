El equipo regio perdió valor tras el último mercado de fichajes

Fuera del Top 5. Monterrey ha perdido fuerza en el mercado y, tras la última actualización de Transfermarkt, el cuadro regio aparece fuera de los equipos más valiosos de la Liga MX, una categoría en la que habían dominado en la última década.

El valor de Monterrey

Tras el cierre del mercado de fichajes de verano, el valor de plantilla de Rayados cayó, al menos según Transfermarkt. De acuerdo con el último reporte, los futbolistas de Monterrey se combinan para un costo de 70.43 millones de euros (alrededor de 1406 millones de pesos)

La caída de su tasación es que, tan sólo cinco futbolistas tienen un valor de cinco millones o más. Víctor Guzmán tiene un coste de 5.5 mde, Orbelín Pineda está en 6.5 mde, Luca Orellano está en 7.5, mismo valor que el recién llegado Diego Rossi.

Plantilla de Monterrey previo al enfrentamiento ante Cruz Azul | MEXSPORT

Hugo Cuypers es el futbolista de mayor valor en Monterrey al estar tasado en 10 millones de euros, aunque Rayados pagó únicamente 6.6 al Chicago Fire para hacerse de sus servicios.

Tras estos futbolistas, aparecen jugadores como Lucas Ocampos, Óliver Torres, César Garza, Jorge Rodríguez, Íker Fimbres, Fidel Ambriz, Alonso Aceves, y Gerardo Arteaga, todos superando los 2 millones de euros. Mientras que los 14 restantes no están todos por debajo de este valor, incluyendo a Jesús 'Tecatito' Corona.

Lucas Ocampos en el partido de Monterrey ante Cruz Azul | MEXSPORT

Los más valiosos de la Liga MX

Por encima de Monterrey, aparecen cinco equipos con plantillas más valiosas, especialmente los primeros cuatro equipos. El primer puesto le pertenece ampliamente a América que, con la llegada de jugadores como Santiago Ramos, Santiago Bueno y Carlos Álvarez, su plantilla ya alcanza los 130 millones de euros.

Detrás de las Águilas aparece Cruz Azul, el único otro equipo que supera los 100 millones de euros. Erik Lira es el mejor tasado con 14 mde, pero Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Chiquete, Ditta y Kevin Mier también aportan considerablemente.

Carlos Álvarez en el nido de Coapa | x:@ClubAmerica

Tras los equipos capitalinos aparecen Chivas con 98.35 millones de euros gracias a jugadores como Tala Rangel, Santiago Sandoval, Jordan Carrillo, Hugo Camberos, pero sobre todo, Roberto Alvarado. Poco más abajo le sigue Toluca con 95.30 mde, un número que viene de la mano de Viñas, Alexis Vega, Franco Romero y Federico Pereira.

Por último están Tigres, quien pese a la baja de Gignac, siguen por arriba de Monterrey, aunque sólo 6.28 millones arriba de sus vecinos. Los Felinos se mantienen en este puesto ya que cinco jugadores superan los 5 mde, con Juan Brunetta liderando la lista.

Jugadores de Tigres en lamento en la Liga MX | IMAGO 7