Brian Gutiérrez, relegado en Chivas: las razones por las que ha perdido protagonismo

El centrocampista y su baja de rendimiento le costó minutos en el Rebaño

Brian Gutiérrez atraviesa un momento complicado con Chivas. El mediocampista, que llegó a tener protagonismo con el conjunto rojiblanco y fue considerado por la Selección de México en la pasada Copa del Mundo, ha perdido continuidad bajo las órdenes de Gabriel Milito.

Gabriel Milito previo al América vs Chivas | IMAGO7

Durante el Apertura 2026, Gutiérrez ha tenido participación intermitente. Suma ocho juegos disputados con tres encuentros iniciando como titular, sumando un total de 378 minutos.

Su actividad ha venido a menos considerablemente si se le compara con el semestre pasado, Gutiérrez disputó todos los encuentros del certamen, aunado a que inició como titular en nueve de ellos.

Una de las explicaciones que ha dado el propio Gabriel Milito está relacionada con la falta de trabajo completo durante la semana. Antes del encuentro ante Pumas, el entrenador rojiblanco explicó que Gutiérrez no había podido entrenar a la par del grupo debido a su actividad con la Selección y el posterior proceso de recuperación.

A esto se suma la competencia interna en el mediocampo. Milito cuenta con diferentes alternativas para armar su equipo y, en las últimas jornadas, ha elegido otras combinaciones, dejando a Gutiérrez como una opción desde el banquillo.

Festejo de Piojo Alvarado con Brian Gutiérrez | Imago7

Al igual el futbolista en los juegos en los que ha tenido actividad no ha logrado entrar en la dinámica que actualmente tiene el equipo, dejando de lado la versión mostrada en su primer torneo.

La situación ha generado preguntas entre los aficionados, especialmente porque el futbolista había ganado relevancia durante el proceso anterior y llegó a formar parte de la Selección Mexicana que disputó el Mundial de 2026.

¿Hay problemas entre Gutiérrez y Milito?

Semanas atrás también surgieron versiones sobre una posible relación complicada del futbolista con sus compañeros, sin embargo, esto se generó después de que el mediocampista ha perdido protagonismo. Sus pocos minutos recientes contrastan con la expectativa que existía alrededor de su figura al inicio de la temporada.

Un problema que también alcanza a la Selección

La falta de continuidad con Chivas también puede tener consecuencias en el ámbito internacional. Gutiérrez no apareció en la convocatoria más reciente de la Selección Mexicana, en un contexto en el que el cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez comienza a observar alternativas de cara al siguiente ciclo.

Rafael Márquez en su presentación con Selección Mexicana | IMAGO7

Para un jugador que recientemente estuvo en el radar de la selección, recuperar minutos y regularidad con Chivas será importante si pretende volver a competir por un lugar.