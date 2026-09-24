Tras ocho años de ausencia en tierras regiomontanas, el Tricolor mayor jugará por primera vez en la casa de Rayados

La Selección de México volverá a Monterrey después de ocho años de ausencia. El Tricolor fue confirmado para disputar el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League el próximo martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA, en lo que será la primera presentación de la Selección Mexicana Mayor en la casa de Rayados.

El Estadio BBVA en el lanzamiento de marca de la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Para encontrar la última vez que México jugó en tierras regiomontanas hay que remontarse al 11 de octubre de 2018, cuando enfrentó a Costa Rica en el Estadio Universitario. En aquella ocasión, el conjunto mexicano se impuso por marcador de 3-2, en un encuentro en el que tuvo que venir de atrás en un par de ocasiones.

Víctor Guzmán, Henry Martín y Raúl Jiménez fueron los encargados de marcar para el Tricolor, mientras que Joel Campbell y Bryan Ruiz anotaron por Costa Rica. En aquel momento, México era dirigido de manera interina por Ricardo “Tuca” Ferretti, en una etapa de transición para el combinado nacional.

Selección de México 2018 l MEXSPORT

Desde aquel encuentro, la Selección Mexicana no había vuelto a disputar un partido en Nuevo León. Ahora, ocho años después, el regreso tendrá un escenario diferente, pues el Tricolor se presentará por primera vez en el Estadio BBVA, inmueble que abrió sus puertas en 2015 y que durante 2026 fue una de las sedes de la Copa del Mundo.

El regreso también tendrá un significado especial porque será el primer partido oficial de la Selección Mexicana Mayor en la llamada Casa Rayada. El estadio ya recibió encuentros de selecciones, como los disputados por el combinado femenil en el Campeonato Concacaf W de 2022, pero el equipo varonil todavía no había jugado en el Gigante de Acero.

El Estadio BBVA | IMAGO7