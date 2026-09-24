Ola de despidos en la Liga Femenil: Los DT que han dejado su cargo en el Apertura 2026

Tras la culminación de la octava jornada del certamen, Pachuca y Atlante se sumaron a la lista de clubes que ajustaron sus banquillos, movimiento que inició Cruz Azul

La exigencia en la Liga Femenil no da tregua y el Apertura 2026 es muestra de ello. Al término de la Jornada 8 del campeonato, la rotación en los banquillos se intensificó con la salida de dos estrategas de forma simultánea, acumulando ya tres movimientos de directores técnicos en lo que va del torneo debido a la falta de resultados o reestructuraciones internas.

La directiva de Pachuca oficializó la conclusión del ciclo de Óscar 'Rambo' Torres tras un flojo arranque de torneo que arrojó cinco descalabros, un empate y únicamente dos victorias. El estratega se despide del club hidalguense tras seis semestres al frente, periodo en el que conquistó el primer título de liga en la historia de la franquicia y el Campeón de Campeones Femenil.

Pachuca campeonas de la Liga MX Femenil | AP

Por su parte, Atlante también anunció la salida de Nicolás Morales de la dirección técnica. El estratega deja el banquillo azulgrana tras registrar un balance de dos triunfos y dos derrotas, en un contexto marcado por recientes controversias mediáticas respecto a sus declaraciones hacia jugadoras del plantel y ante el interés de la Selección Mexicana Sub-20 por sumar sus servicios tras la destitución de Dorival Bueno.

Nicolás Morales en su último duelo con Atlante | Imago7

Cruz Azul abrió la lista con una histórica destitución temprana

El primer movimiento en los banquillos del Apertura 2026 ocurrió de forma prematura apenas en la segunda jornada del certamen. La cúpula de Cruz Azul Femenil tomó la determinación de cesar a Israel Del Real tras sufrir una dolorosa derrota de 10-0 frente al América en las instalaciones del Estadio Banorte.

Israel Del Real | IMAGO7

Pese iniciar la competencia con una victoria en el debut, el abultado marcador en el Clásico Joven (considerado una de las mayores goleadas registradas en el circuito rosa) derivó en una evaluación inmediata por parte de la directiva cementera para dar por terminado el proceso del entrenador.