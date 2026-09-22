La Máquina Femenil sumó su cuarta derrota y se aleja de la Liguilla

La Máquina sigue cayendo. Pese a los cambios en la directiva y hacer sumado dos victorias al hilo, Cruz Azul ha vuelto a las andadas y se aleja de los puestos de Liguilla. Esta vez el equipo celeste cayó en su visita a Santos Laguna.

La defensora Sasha Pickard fue la protagonista del encuentro al marcar los dos goles de las Guerreras, resultado que permitió al conjunto lagunero sumar su segundo triunfo consecutivo y avanzar posiciones en la clasificación.

Cruz Azul tuvo la posesión, pero Santos encontró el gol

Durante los primeros 45 minutos, Cruz Azul tomó el control de la pelota y consiguió avanzar con frecuencia hacia el área de Santos Laguna. No obstante, las aproximaciones del conjunto capitalino no terminaron por convertirse en ocasiones claras de gol, debido a la falta de precisión en el último tercio del campo.

Las celestes intentaron generar peligro mediante acciones individuales, mientras la defensa de las Guerreras logró contener los avances y mantener el marcador sin movimientos durante buena parte del primer tiempo.

Cruz Azul y Santos Femenil enfrentándose en la Jornada 8 de Liga Femenil BBVA | IMAGO7

El encuentro se desarrolló principalmente en el mediocampo, con una disputa constante por la posesión y varias imprecisiones de ambos conjuntos. La igualdad se rompió al minuto 34, cuando un error en la salida de la guardameta de Cruz Azul dejó el balón a disposición de Sasha Pickard.

La defensora de Santos Laguna, quien se había incorporado al ataque, aprovechó la oportunidad y realizó un remate de derecha para colocar el 1-0 a favor de las locales.

Cruz Azul buscó reaccionar antes del descanso, pero sus ataques perdieron claridad al aproximarse al área santista. De esta manera, las Guerreras se fueron al vestidor con la ventaja mínima.

Santos celebrando una anotación de Sasha Pickard ante Cruz Azul | IMAGO7

Mendoza respondió ante las oportunidades de la Máquina

El segundo tiempo comenzó con una oportunidad importante para Cruz Azul. Al minuto 50, Ana Martínez quedó frente a Kathya Mendoza en un mano a mano. La portera de Santos salió rápidamente para reducir el espacio y provocó que la atacante visitante enviara su disparo desviado.

Cruz Azul mantuvo la presión y al minuto 56 volvió a generar peligro. Después de una acción individual de Uchenna Kanu, Ana Martínez tuvo nuevamente la posibilidad de marcar, aunque su disparo fue detenido por una intervención de Mendoza.

El conjunto visitante también estuvo cerca del empate en un par de ocasiones, pero dos disparos terminaron impactando en el travesaño. Santos Laguna logró mantener su portería en cero y conservar el resultado mientras Cruz Azul aumentaba la presión en busca de la igualada.

Kathya Mendoza, portera de Santos, tras un remate de Cruz Azul Femenil | IMAGO7

Sasha Pickard apareció nuevamente en el cierre

Cuando Cruz Azul atravesaba uno de sus mejores momentos del encuentro, Santos Laguna encontró el segundo gol.

Al minuto 89, las Guerreras aprovecharon una jugada a balón parado. Un centro enviado desde el costado izquierdo encontró completamente libre dentro del área a Sasha Pickard, quien conectó un remate de cabeza para conseguir su segundo tanto de la noche y establecer el 2-0.

Con el silbatazo final, Santos Laguna confirmó su segunda victoria consecutiva y consiguió mantener su portería sin goles ante Cruz Azul.

Santos y Cruz Azul quedan con 12 puntos

El triunfo permitió a Santos Laguna llegar a 12 puntos y colocarse en la décima posición de la tabla general de la Liga MX Femenil. Con este resultado, las Guerreras superaron a Cruz Azul, que también cuenta con 12 unidades y ahora ocupa el undécimo puesto.